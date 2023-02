Los universos de fantasía han demostrado ser de lo más variados en el audiovisual internacional. Faunos, magos, gigantes, ogros, hadas... prácticamente cualquier criatura mitológica o literaria ha tenido múltiples maneras de manifestarse de forma corpórea a través de la imaginación de guionistas, directores equipos de maquillaje y efectos especiales de cine y series. Entre esas ficciones hay una que prometía una auténtica revolución en su lanzamiento en 2019, Carnival Row.

La serie nace de la obra de Travis Beacham A Killing on Carnival Row, en la que se basa el proyecto, que apareció en la primera entrega de la plataforma de promoción de textos y producciones de cine y televisión The Black List en 2005. Con Orlando Bloom como protagonista y Cara Delevigne como compañera de andanzas, la ficción se estrenó en 2019 con bastante expectación aunque una repercusión más modesta en Amazon Prime Video.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La fantasía de Carnival Row nos remitía a una oscura y futurística ciudad neo-victoriana llamada Burge, que se había convertido en un refugio para las criaturas de fantasía que habían huido de sus respectivos mundos asolados por la guerra. Pero un peligroso asesino en serie comenzó a dar caza a los no humanos. El inspector de la policía Rycroft Philostrate (Orlando Bloom) fue el encargado de investigar el último caso: el asesinato de una cantante. Y aunque el inspector trataba de no involucrarse personalmente en el caso, pronto descubrió, y nosotros con él, que no era fácil separar los sentimientos del trabajo.

Tras una peligrosa estancia en el territorio de las hadas, Philo, como se le conoce popularmente, tendrá que continuar su investigación en la segunda temporada de la serie, que llega a Amazon Prime Video el viernes 17 de febrero.

VER SERIE



Carnival Row: sinopsis y reparto de su final, en la temporada 2, en Amazon Prime Video

La segunda y última temporada de la serie dramática de fantasía Carnival Row, producida por Amazon Studios y Legendary Television, retoma el ya conocido mundo de fantasía en el que los humanos y las criaturas chocan. Los 10 nuevos capítulos arrancan con Philo (Orlando Bloom, The Shanghai Job, Código abierto) recuperando donde dejó la investigación de una serie de asesinatos espantosos que avivan la tensión social. Vignette Stonemoss (Cara Delevingne, Solo asesinatos en el edificio) y el Cuervo Negro planean vengarse de la injusta opresión infligida por los líderes humanos de Burgo, Jonah Breakspear (Arty Froushan) y Sophie Longerbane (Caroline Ford).

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Entre tanto, Tourmaline (Karla Crome) hereda poderes sobrenaturales que amenazan su destino y el futuro de The Row. Y, tras escapar de Burgo y de su vengativo hermano Ezra (Andrew Gower), Imogen Spurnrose (Tamzin Merchant) y su compañero Agreus Astrayon (David Gyasi) se encuentran con una nueva sociedad radical que pone en peligro sus planes. Con los humanos y las hadas divididos y la libertad en juego, cada héroe se enfrentará a dilemas y pruebas imposibles que definirán su alma en el épico final de Carnival Row.

SUSCRÍBETE A AMAZON PRIME VIDEO