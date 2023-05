El cine bélico sigue siendo uno de los pilares de la producción de Netflix. Tras el aplastante éxito de títulos como 'La batalla olvidada', 'Narvik', 'Sin novedad en el frente' o 'Múnich en vísperas de una guerra', tanto en visualizaciones como en premios, el viernes 26 de mayo la plataforma apuesta por un nuevo estreno de este género, la película 'Sangre y oro'.

En ella nos adentramos en una nueva historia de la Segunda Guerra Mundial, probablemente la contienda más retratada por el cine actual. En esta ocasión, el foco está puesto en un desertor alemán desesperado por volver a casa, donde lo espera su hija. Pero en su intento por marchar, se ve envuelto en una batalla contra miembros de las SS que buscan oro escondido.

This content is imported from YouTube. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

'Sangre y oro': sinopsis y reparto de la película bélica de Netflix

Primavera de 1945. 'Sangre y oro' está ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial y cuenta la historia del desertor alemán Heinrich (Robert Maaser), la joven y valiente granjera Elsa (Marie Hacke) y un puñado de nazis. Cuando Heinrich emprende el viaje del frente en dirección a su casa para volver con su hija, cae en las garras de unos saqueadores de las SS cuyo líder (Alexander Scheer) lo deja colgando de un árbol para que muera ahorcado. Pero, en el último momento, una granjera lo encuentra y lo salva. De hecho, Elsa también lo oculta en su granja, donde tendrá la oportunidad de descubrir todo lo que les une, ya que ambos luchan por la justicia y la libertad, pero también por proteger a sus familias.

Entretanto, las SS buscan un tesoro judío escondido en un pueblo cercano, pero sus habitantes, que ya están hartos y quieren el oro para ellos, oponen una tenaz resistencia. Heinrich y Elsa se ven pronto arrastrados a esa caza del tesoro que culmina en un combate sangriento en la iglesia del pueblo.

Dirigida por Peter Thorwarth sobre el guion de Stefan Barth, esta película grabada en República Checa cuenta con un reparto formado por Robert Masser, Marie Hacke, Alexander Scheer, Roy McCrerey, Florian Schmidtke, Simon Rupp, Petra Zieser, Stephan Grossmann, Juri Senft, Jared Lorenzo y Tomas Karel.