Aquellos que no se pierdan un solo capítulo de The Witcher habrán podido descubrir las oscuras y maravillosas criaturas que cohabitan el mundo de Geralt de Rivia. Pues bien, en la tercera temporada tendrán la oportunidad de conocer la existencia de Las Ratas, un infame grupo de inadaptados. Precisamente sobre este nuevo colectivo del universo The Witcher se va a producir una nueva serie concebida como spin-off de la original.

Si se mantiene el plan inicial, la nueva serie se titulará Las Ratas, aunque todavía no se ha aclarado si se trataría de una nueva historia del pasado como ya ocurrió con el otro spin-off de la serie matriz, The Witcher: el origen de la sangre.

Las Ratas: primeros detalles del nuevo spin-off de The Witcher en Netflix

El proyecto contará como showrunner con Haily Hall, miembro del equipo inicial de The Witcher, aunque también se espera que Lauren Hissrich vuelva a hacerse cargo de la producción ejecutiva, como ya ocurrió en Los orígenes de la sangre.



Entre las innovaciones de la serie, según publicó What's on Netflix, Las Ratas se filmará en Sudáfrica, un cambio sustancial ya que traslada el centro de operaciones de Inglaterra, donde hemos podido ver la intervención clave de Longcross Studios. Lo que sí se mantendrá es parte del equipo técnico que ya ha participado en The Witcher. Lo que falta por aclarar es si Freya Allan, encargada del papel de Ciri, volverá para esta nueva ficción, pues parece que la existencia de Las Ratas tendrá mucho que ver con ella.

El rodaje está previsto para este 2023, aunque pasarán meses hasta que esté lista para su consumo en Netflix. Entre tanto, la plataforma del Tudum nos deleitará con la tercera tanda de The Witcher, de estreno el 29 de junio, y que, precisamente, además de despedir a Henry Cavill en el papel principal, también introducirá por primera vez al grupo que motiva la creación del nuevo spin-off.