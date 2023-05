Pedro Pascal ha revelado que en realidad no lleva el traje de su personaje en la serie de Disney+ Star Wars 'The Mandalorian'.

Durante una mesa redonda para The Hollywood Reporter, el actor dijo que solía actuar bajo la armadura hacia el principio de la serie, pero que dejó de hacerlo después de que pareciera estar pasando factura a su cuerpo. En las últimas temporadas de la serie, ha confirmado que sólo pone voz a Din Djarin, y que en el plató aparecen dobles de acción y de cuerpo presente como el cazarrecompensas.

"Hubo una gran cantidad de experimentación, estando en el traje durante gran parte de ella, y, francamente, mi cuerpo no estaba preparado para la tarea", dijo Pascal.

"Pero me lo puse. Estuve en él una cantidad significativa. Pero ahora lo hemos resuelto, lo que es superguay, y sorprendentemente, me ha dado la oportunidad de poder ir y hacer otra cosa".

Los otros proyectos de Pedro Pascal

No tener que aparecer en el set para 'The Mandalorian' permitió a Pascal protagonizar el exitoso drama post-apocalíptico de HBO 'The Last Of Us', que ha comenzado la producción de la segunda temporada.

En abril, el actor confesó que estaba dispuesto a dejar la interpretación tras años de rechazo. "Me estaban pateando el culo", dijo a Esquire, hablando de su tiempo trabajando como camarero en la década de 1990. En aquella época, se presentó a varias audiciones para series de televisión y anuncios, pero nunca le llamaron. "Morí muchas veces", añadió. "Supongo que [esta] autodeterminación delirante, y ninguna habilidad real para otra cosa, es lo que me hizo seguir adelante". Recientemente se ha anunciado que el próximo proyecto de Pascal será la secuela de 'Gladiator', de Ridley Scott.