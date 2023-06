La comedia española sorprendió y encantó a muchos cuando apareció por primera vez en Netflix allá por 2020. La serie de Netflix estaba basada en la serie de novelas de Elísabet Benavent y seguía bastante de cerca el tono y la coherencia de los libros.

'Valeria' fue desarrollada por María López Castaño, y el reparto ayudó a convertir las queridas creaciones de la serie en personajes vivos y tridimensionales en pantalla. Diana Gómez encabeza el reparto interpretando el papel principal y cuenta con la ayuda de Silma López como Lola, Paula Malia como Carmen y Teresa Riott como Nerea.

Tras el éxito de la primera temporada, la serie recibiría luz verde para una segunda, que llegaría en agosto de 2021. En octubre de ese mismo año, se anunció la tercera temporada de la serie, pero había una desventaja, ya que Netflix tristemente diría que esta sería la última temporada.

La temporada 3 de 'Valeria' se estrenó en Netflix el viernes 2 de junio de 2023, y no ha habido noticias desde entonces.

'Valeria' Temporada 4: ¿Va a renovar Netflix la serie?

La serie sigue a Valeria, una escritora bloqueada que tiene problemas de pareja, ansiedad, trabajo y todo lo demás. Valeria encuentra consuelo con sus amigas y la serie intenta subvertir los tropos habituales de este tipo de series. Se nota que la serie ha intentado encontrar una identidad que la aleje de la premisa de comedia romántica más convencional. Netflix es muy implacable a la hora de renovar series y se asegura de tenerlo todo en cuenta a la hora de tomar sus decisiones.

Incluso cuando la reacción contra ellos por cancelar una serie es fuerte, rara vez dan marcha atrás. Las cosas pintan mal para 'Valeria', pues la plataforma ya ha anunciado que la temporada 3 de la serie será la última de la serie. Los fans de la serie estarán, por supuesto, tristes por el final de 'Valeria', pero puede haber un pequeño rayo de esperanza.

Si viendo este momentazo no tienes ningún @ en mente, BUSCA BIEN porque igual la amiga eres tú. #ValeriaNetflix ya está disponible. pic.twitter.com/QjzZ8DoEWy — Netflix España (@NetflixES) June 2, 2023

La serie de novelas cuenta con cuatro entregas, y aunque la narrativa de la serie de televisión no siempre sigue los libros, siempre existe la posibilidad de que la serie de Netflix decida que la serie también tenga cuatro temporadas, igualando el número de los libros. Puede que sea agarrarse a un clavo ardiendo.

Sobreviva o no la serie, también hay que decir que algunas de las series de televisión más queridas de todos los tiempos terminan deliberadamente con un número limitado de episodios, preservando la calidad y el contenido de la serie, y sin caer en la auto indulgencia.

Si 'Valeria' termina con tres temporadas, será recordada por sus fans como una serie que ofreció un contenido consistente y entretenido durante toda su duración, y eso debería ser suficiente.