Arrancamos septiembre y tanto el calendario como las temperaturas nos recuerdan que ya hemos dejado de lado el verano. Toca volver al trabajo y a la rutina deportiva y profesional después de las vacaciones aunque siempre nos quedarán los buenos recuerdos de los viajes y planes de los que hemos disfrutado a lo largo de estos tres meses largos. Y precisamente de estos recuerdos le hemos preguntado a la periodista y presentadora Angie Rigueiro, quien, a los pocos días de volver a la rutina ha tenido el gesto de concedernos una entrevista para someterse a nuestro Test de los famosos.

La periodista de origen argentino nos ha abierto su álbum de recuerdos de este verano para confesarnos dónde y junto a quien lo ha pasado y cuál ha sido el mejor momento de estas vacaciones. Y es que el verano, nos ha confesado, es su estación favorita del año.

En estas vacaciones en las que ha disfrutado por todo lo alto también de su hijo, de 3 años: "la maternidad me ha cambiado bastante", nos ha confesado, destacando en qué aspectos ve que, no solo su vida sino también su carácter, ha dado un giro total en este tiempo. ¡Dale al play al vídeo para averiguar todos los detalles de la conversación!

Además, Angie nos ha dejado claro que su corazón está totalmente ilusionado, confesándonos quién es el amor de su vida, ¡descúbrelo en el vídeo! Asimismo la periodista nos ha hablado de su nueva carrera como coach, su faceta de profesora y todos los proyectos que tiene abiertos y en los que espera focalizarse este otoño. Conoce un poco más a la presentadora de Atresmedia con nuestro Test de los famosos.