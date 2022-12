Si en las últimas semanas has perdido la cuenta de las veces que has dicho la frase: "Los Reyes Magos/Papá Noel lo están viendo todo", eso solo significa una cosa: la Navidad está a la vuelta de la esquina y es hora de que los peques hagan su carta para encontrar el juguete ideal para los pequeños de la casa (si se han portado bien, claro). A veces, los niños piden regalos que se quedan en una esquina de la habitación, casi sin tocar, y eso que lo pedían con insistencia en sus cartas a los Reyes Magos.

Hay muchos motivos para que pase eso pero el principal, y del que hablan todos los expertos, es el de que muchas veces regalamos juguetes que no van acorde con su edad. Los niños aprenden jugando y por eso los juguetes desempeñan un papel muy importante en su desarrollo. Si el juguete no es apropiado para la edad del niño, no sabrá como utilizarlo y no jugará con él. O lo que es peor, el niño se verá frustrado por no ser capaz de utilizarlo. Los juegos y juguetes de madera educativos para bebés son los más recomendables para los más peques, por ejemplo.

Para que no te pase eso -sabemos que si no eres papá/mamá no es una tarea fácil- y no tengas problemas a la hora de hacerte con el juguete ideal, hemos preparado una lista clasificada según distintas franjas de edad. Desde los más pequeños a los pre-adolescentes, aquí encontrarás una selección de aquello que a día de hoy, ha resultado ser lo más deseado y lo más conveniente para ellos. También puedes ver ideas generales en nuestro artículo "45 juguetes originales para regalar a niñas y acertar" o en nuestro artículo "40 juguetes originales para regalar a niños y acertar".



¡Toma nota y coge ideas para asesorar a Los Reyes Magos esta Navidad!

Empezamos por los más chiquititos, para los que estas navidades serán las primeras.

JUGUETES PARA NIÑO/A DE 0 A 12 MESES

En esta etapa, los bebés conocen el mundo que les rodea a través de los sentidos. Por eso, los juguetes para bebés más adecuados son aquellos que estimulan su percepción sensorial. En este primer año, a los más pequeños les llama mucho la atención los juguetes con muchos colores , sonidos y que sean blandos, para poder tocar y morder.

Libro de actividades juguete para bebé Fisher-Price amazon.es 14,95 € Comprar Amazon Chicco Vespa Primavera Chicco amazon.es 56,00 € COMPRAR Amazon Ramón, mi amigo el Dragón Clementoni amazon.es 25,99 € COMPRAR Amazon Gimnasio Piano Pataditas superaprendizaje Fisher-Price amazon.es 56,99 € Comprar Amazon Chicco Foxy Bilingüe Peluche Parlanchín Chicco amazon.es 26,90 € Comprar Amazon

JUGUETES PARA NIÑO/A DE 1 A 2 AÑOS

A partir del primer año, los bebés adquieren más destrezas y pueden manipular objetos, por tanto, en esta fase los juguetes para niños de 1 a 2 años más adecuados son los de construcción o encajables. También les gustan muchos los muñecos interactivos que hablan y reproducen canciones que les ayudan a aprender sus primeras palabras.

Guitarra Jirafa con 3 Teclas y 12 Melodías Chicco amazon.es 12,99 € Comprar Amazon Laberinto de madera Toys of Wood Oxford amazon.es 25,82 $ COMPRAR Amazon Play-Doh, color surtido de plastilina Play-Doh amazon.es 21,99 € 16,70 € (24% de descuento) COMPRAR Amazon Robot Interactivo hahaland amazon.es 19,99 € Comprar Amazon Centro de actividades YGJT amazon.es 16,99 € Comprar Amazon

JUGUETES PARA NIÑO/A DE 3 A 4 AÑOS

Además de seguir estimulando su motricidad y otros conceptos básicos, los juguetes para niños de 3 a 4 años tienen una parte más lúdica y simbólica. A esta edad, los niños quieren empezar a imitar lo que ven y, por eso, les gusta jugar a papás y mamás, a ser médicos o profesores, etc.

Antón Zampon, juego de mesa Goliath amazon.es 30,26 € COMPRAR Amazon Supercaravana de Barbie Barbie amazon.es 119,99 € 98,00 € (18% de descuento) COMPRAR Amazon Tragabolas Hasbro Gaming amazon.es 25,99 € 22,75 € (12% de descuento) COMPRAR Amazon Mi Duende Mágico Colorita MI DUENDE MÁGICO amazon.es 22,90 € Comprar Amazon Los Barriguitas -Escuela con 2 una muñeca y accesorios los Barriguitas amazon.es 46,95 € Comprar Cedida

JUGUETES PARA NIÑO/A DE 5 A 7 AÑOS

Siguen interesando los juguetes simbólicos, pero también los que estimulan su creatividad. Los juguetes para niños de 5 a 7 años más adecuados son aquellos que fomentan la socialización de los niños, y nada mejor que los juegos de mesa.

Monopoly - Junior (Versión Española) Monopoly amazon.es 27,99 € 20,99 € (25% de descuento) COMPRAR Amazon Pinypon Action - Robo en el Museo Pinypon Action amazon.es 49,95 € Comprar Cedida Nancy - Un día de spa: muñeca con toalla, tumbona de spa y set de mascarillas Nancy amazon.es 69,95 € Comprar Cedida Hasbro Gaming- Cluedo Junior, Multicolor (C1293546) Hasbro Gaming amazon.es 24,99 € 21,95 € (12% de descuento) Comprar Cedida Bloques de Construcción 175 Piezas MOONTOY amazon.es 36,99 € Comprar Amazon

JUGUETES PARA NIÑO/A DE 8 A 11 AÑOS

Los juguetes para niños de 8 a 11 años son de construcción más difíciles y los de mesa más complejos son perfectos para la etapa de pre adolescencia.

Casa de muñecas de madera con muebles KidKraft amazon.es 219,99 € 193,24 € (12% de descuento) COMPRAR Amazon Kit pintura de diamante 5d Little Guy amazon.es 28,99 € Comprar Amazon Microscopio 30 Experimentos Buki France amazon.es 29,90 € COMPRAR Amazon El apartamento más divertido para todos tus Mini Bellies The Bellies From Bellyville amazon.es 52,95 € 44,99 € (15% de descuento) Comprar Cedida Diset - Juego Party & co Junior Diset amazon.es 21,95 € COMPRAR Amazon

JUGUETES PARA NIÑO/A DE + 12 AÑOS

Esta quizá sea una de las etapas más difíciles para encontrar el regalo perfecto. Los juguetes para adolescentes que más piden los niños ya entrada en la preadolescencia son móviles o consolas.

Escape Party, juego de Escape Room Famosa amazon.es 27,80 € 21,95 € (21% de descuento) Comprar Amazon Tocador de Maquillaje Clementoni Crazy Chic amazon.es 24,99 € Comprar Cedida Lego Star Wars Caza ala-X de Luke Skywalker LEGO amazon.es 49,99 € 44,99 € (10% de descuento) Comprar Cedida Kit de miniatura para montar tu propia casa de bricolaje y jardinería Rolife amazon.es 41,99 € Comprar Amazon Consola Retro Portátil con 400 Juegos Clásicos Tanouve amazon.es 18,99 € Comprar Amazon

JUGUETES PARA ADOLESCENTES Y ADULTOS

Hay juegos y juguetes que son aptos para adolescentes, chicos y chicas mayores, pero que también son perfectos para los adultos y permiten jugar en familia y disfrutar de tiempo de ocio de calidad. Es el caso de los juegos de mesa más sofisticados, los videojuegos y juegos de ciencias y experimentos.

Playstation PS5 Digital Console + FIFA 23 Bundle Playstation amazon.es 945,00 € Comprar Amazon Driving Force Volante de Carreras y Pedales Logitech G amazon.es 429,00 € 248,76 € (42% de descuento) Comprar Amazon Bicicleta de montaña Modelo AGUILA-26 GOTTY amazon.es 169,50 € Comprar Time's Up-Party 2, color azul Repos Production amazon.es 20,99 € 17,83 € (15% de descuento) Comprar Amazon Hasbro Gaming - Tabú Clásico Hasbro Gaming amazon.es 29,99 € 24,99 € (17% de descuento) Comprar Amazon