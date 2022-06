Dulces de sandía Gema Checa Ingredientes: 200ml agua, 1 cucharada algas agar-agar, 200g sandía Elaboración: Poner agua en un cazo con el agar agar y remover hasta que se disuelva. Colocar el cazo al fuego y llevarlo a ebullición. Dejar hervir durante 5 minutos removiendo con una cuchara de madera. Limpiar la sandía, retirando la piel, parte blanca y pepitas. Con un cuchillo, cortarla en trozos. Poner en el vaso de la batidora y triturar hasta obtener un puré. Añadir al puré de sandía el agar agar disuelto en agua y mezclar bien. Verter la mezcla en cubiteras y dejar en el frigorífico 2 horas. Utiliza cubiteras con formas divertidas o cuaja el dulce en una bandeja plana amplia y córtalo con un cortapastas. Puedes hacer este plato con cualquier otra fruta de temporada.

Macedonia de frutas exóticas Nerea Lopez Ingredientes: 1 mango, 1 papaya, media piña, nata montada, 1 kiwi Elaboración: Pelar la fruta y cortar en trocitos. Colocar en un molde combinando las distintas frutas. De esta forma conseguimos dar una forma redonda Una vez formado el plato, decorar con una cucharada de nata



Puré de ciruela con yogur Patricia Gallego Ingredientes: yogur, ciruelas rojas Elaboración: Pelar las ciruelas rojas y quitar los huesos. Triturar con la batidora las ciruelas hasta formar un puré.

En un vasito transparente poner una capa finita de yogur y otra de puré de ciruela. Alternarlas hasta completar el vaso.



Piñas y fresas maceradas Ingredientes: 5cl vinagre balsámico, 10g azúcar, piña, 100g fresas Elaboración: Limpiar la piña y cortarla en dados. Lavar las fresas y y cortarla en gajos. Introducir las frutas en el vinagre balsámico mezclado con el azúcar y dejar macerar en la nevera durante ocho o diez horas. Servir las frutas en una copa con parte del jugo de la maceración.

Yogur líquido con limón y hierbabuena pablo sarabia Ingredientes: 3 ramitas de hierbabuena, 2 yogures naturales, zumo de 2 limones, 3 vasos de gaseosa Elaboración: Mezclar todos los ingredientes, salvo la gaseosa, en una batidora hasta que la hierbabuena quede muy fina. Después, con la ayuda de una paleta o cuchara larga, remueve mientras vas añadiendo la gaseosa lentamente. Serir con como postre en vasos de chupito decorados con trozos de lima y yerbabuena o bien como bebida refrescante durante la comida.

Galletas bio Angélica Heras / HEARST Ingredientes: 2 cucharaditas de canela molida, cardamomo, 1 huevo, 1/2 cucharadita jengibre molido, 250g harina de espelta, anís verde en polvo, 2 cucharadas leche de avena, 75g mantequilla semisalada, 100g azúcar moreno Elaboración: Mezcla la harina con el azúcar, la canela y el jengibre. Añade una pizca de anís verde en polvo y una pizca de cardamomo. Añade la leche y el huevo y bate con los dedos. Corta la mantequilla en trozos y añádela a la mezcla hasta obtener migas. Forma una bola, cúbrela con un paño y déjala reposar mínimo una hora en la nevera. Después saca la masa de la nevera, espera a que coja un poco de temperatura, enharínala y amásala con un rodillo pastelero. Crea figuritas con los motivos que más te gusten (estrellas, corazones, ositos....). Ponlas en una bandeja y hornéalas durante 15 minutos a 180ºc, con el horno previamente calentado.

Si no encuentras harina de espelta, sustitúyela por harina de trigo.



Sándwich de fruta Ingredientes: sandía, queso de untar, yogur y piña Elaboración: Cortar las rodajas de piña y de sandía en rectángulos. Caramelizar en una plancha al fuego y formar los sándwiches rellenos de yogur desnatado batido o de queso untable. Para acabar, añadir unas frutas baby -por ejemplos, kumquats- y decorar con unas hojitas de menta fresca.

Manzana asada Ingredientes: azúcar, menta, helado de vainilla, 1 manzanas golden Elaboración: Precalentar el horno durante un cuarto de hora. Parte por la mitad cuatro manzanas, quitar el corazón y después rellenar con un poco de azúcar. Poner agua en una bandeja para horno, colocar en ellas las manzanas. A continuación hornearlas a 150 ºC hasta que estén muy blanditas y se abran por los lados (tardarán unos cuarenta o 45 minutos). CONSEJO Nutricional: La manzana es una de las frutas más beneficiosas que existen. Además de tener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, resulta, enormemente eficaz para regular el tránsito intestinal y es una buena aliada en la limpieza bucal. Si haces este postre para un día especial, sírvelo a tu hijo junto con una bola de helado de vainilla. ¡Le encantará!



Macedonia en Pitaya Angélica Heras_HF Ingredientes: 1 plátano, 1 piña, 1 frambuesa, 1 naranja, 1 manzana, 1 pitaya Elaboración: Trocear las frutas de temporada en tacos de un cm. aproximadamente. Cortar la parte superior de la pitaya y vaciarla para emplear como recipiente donde presentar las frutas. Rellenar y decorar con un gajo de pitaya colocado a modo de teja.

Brochetas de frutas tropicales Angélica Heras / HF Ingredientes: 2 manzanas rojas, 2 carambolas, 2 brochetas de madera, 2 plátanos Elaboración: Lavar bien las frutas y cortarlas en trozos del mismo tamaño. Pincharlas en las brochetas, alternando las variedades a tu gusto. Calentar la plancha y marcarlas por los cuatro lados.

Cubos de frutas Angélica Heras_HF Ingredientes: sandía, kiwis, plátanos, peras, melón verde, nata Elaboración: Cortar la fruta en cubos de dos cm de lado (son necesarios 27 cubitos de fruta para cada plato). Montar un cubo grande de tres cubitos de ancho por tres cubitos de alto, alternando todos los colores de la fruta. Una vez montado, regarlo con un poco de nata líquida o con zumo de naranja.



Fresones con agua de Azahar y aceite balsámico Angélica Heras_HF Ingredientes: aceite balsámico, agua de Azahar, azúcar, limón, fresones Elaboración: Cortar los fresones en láminas muy finas y añadirles unas gotas de limón, una cucharada de azúcar y dos cucharadas de agua de azahar. Tapar la fruta con papel film y dejarlo macerando una hora en la nevera. En un cazo, hacer un jarabe con el aceto y con el azúcar en la proporción de media cucharada de azúcar por cuatro de aceto. Calentarlo poco a poco hasta que empiece a espesar. Sacar el fresón de la nevera y montar el plato, adornándolo con un hilo de jarabe de aceto.



Carpaccio de manzana verde Angélica Heras_HF Ingredientes: frambuesas, limón, manzana verde doncella Elaboración: Congelar la manzana durante una hora más o menos. Es un truco para que, al cortarla, permita crear láminas muy finas. Sacar el corazón de la manzana y cortar la fruta en rodajas delgadas. Montar el plato alternando la manzana con las frambuesas. No preparar el plato con mucha antelación pues la manzana así cortada se oxida rápidamente. Para evitarlo, añadir unas gotas de limón. Si al probar la manzana está muy ácida, espolvorear por encima una cucharadita de azúcar glas.



