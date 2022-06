1 Bizcocho con chocolate y naranja Ingredientes: 1 yogur griego, 4 huevos grandes, 200g azúcar moreno, 220g harina integral, 50g cacao en polvo, 1 sobre levadura química, 100g chocolate negro, 1 naranja, 80g mantequilla Elaboración: Derretir al baño maría el chocolate. Poner en un bol los huevos, el yogur, la mantequilla y el azúcar de caña. Batir con batidora 3 minutos antes de añadir el chocolate derretido. Integrar el chocolate en la mezcla. Rallar la piel de una naranja. Añadir a la mezcla anterior el cacao en polvo, la harina integral y la levadura química y la ralladura de naranja. Engrasar y enharinar un molde para horno. Verter la mezcla obtenida en el molde y meter al horno precalentado. Dejar hornear unos 40 minutos. Desmoldar y comer una vez enfriado.

2 Bizcocho con espinacas Ingredientes: 350g espinacas frescas, 3 huevos grandes, 200g azúcar granulado, 240g aceite de girasol, 280g harina floja de repostería, 3 cucharaditas levadura química, 2 cucharadas limón, 250g crema de queso, 100g queso mascarpone, 2 cucharadas azúcar granulado, 1 ralladura de limón Elaboración: Limpiar las hojas de espinacas quitando el tallo, picando muy fino y añadiendo dos cucharadas de zumo de limón y una de ralladura de la piel de limón. Reservar. Forrar un molde rectangular para bizcochos con papel de hornear. Reservar. Precalentar el horno a 170º. Poner en un bol grande los huevos y 200 g de azúcar. Batir con batidora hasta que la mezcla doble su volumen. Continuar batiendo a la vez que vamos añadiendo el aceite de girasol a hilo fino hasta que quede todo el aceite integrado. Añadir a continuación las espinacas y triturar con batidora a velocidad baja. Tamizar encima la harina y la levadura química y mezclar a mano con espátula con movimientos envolventes. Verter la mezcla en el molde preparado y meter al horno precalentado. Mantener en el horno unos cincuenta minutos hasta que al pinchar el bizcocho con palito de madera salga limpio. Reservar y dejar enfriar. Mientras poner en un bol el queso crema, el mascarpone y dos cucharadas de azúcar. Batir lo justo para mezclar. Desmoldar y cortar el bizcocho a lo largo por la mitad. Extender una mitad de bizcocho con la mezcla de quesos y cubrir de nuevo con la otra mitad.

3 Mini bizcochos Ingredientes: 325g chocolate negro, 3 huevos, 60g harina de trigo, 70g harina de almendras, 70g azúcar, 50g mantequilla, 6 cucharadas nata líquida, 2dl nata líquida Elaboración: Precalentar el horno a 160º. Separar las claras de las yemas de huevo. Poner en un bol Las yemas de huevo y el azúcar y batir hasta que blanqueen. Añadir 2 cucharadas de harina y una cucharada de almendra en polvo. Mezclar todo. Derretir al baño maría 200 g de chocolate negro con 50 g de mantequilla y añadirlo a la mezcla de yemas. Batir las claras a punto de nieve y mezclar con las yemas y chocolate con movimientos envolventes. Embadurnar un molde circular para horno con mantequilla. verter la mezcla en el molde y hornear durante unos veinticinco minutos comprobando que al pinchar el bizcocho no esté líquido por dentro. Desmoldar una vez esté templado. Poner al baño maría 125 g de chocolate con seis cucharadas de nata hasta que se derrita. Verter sobre el bizcocho el chocolate líquido y terminar coronando con nata montada.

4 Bizcochos de chocolate con naranja Ingredientes: 2dl nata para montar, 120g mermelada de naranja, 200g chocolate foundant, 3 huevos, 100g manequilla, 100g harina floja, 100g azúcar, 50g azúcar glas, 1 vainilla en vaina Elaboración: Precalentar el horno a 180º. Poner un cazo al fuego con la nata para montar, una cucharadita de azúcar y la vaina de vainilla. Dejar con el fuego a la mínima potencia cinco minutos. Retirar y dejar enfriar la nata con la vainilla dentro. Cuando esté fría, retirar la vainilla y montar ligeramente con varillas. Poner a derretir el chocolate junto con la mantequilla al baño maría. Separar tres claras de sus yemas y montarlas. En un bol, batir las yemas con 100 g de azúcar. Añadir el chocolate con mantequilla y la harina tamizada. Terminar añadiendo los pistachos picados fino y las claras montadas, mezclar con cuidado para que no se bajen. Poner en molde rectangular untado con mantequilla y meter al horno 30 minutos. Retirar y dejar templar y desmoldar. Cortar el bizcocho en rebanadas de tres cm de grosor. Untar cada rebanada con la mermelada de naranja y montar un pastelillo con tres rebanadas. Espolvorear con azúcar glas y servir con la crema de vainilla.

5 Bizcocho sin huevo Ingredientes: 2.5dl leche, 150g azúcar, 1dl aceite de oliva, 300g harina de repostería, 125g mantequilla, 1 sobre levadura química, naranja Elaboración: Precalentar el horno a 180º. Rallar la piel de una naranja. Poner en un bol la leche, aceite de oliva, mantequilla derretida, harina, azúcar, levadura y la ralladura de la naranja. Batir con batidora hasta conseguir una mezcla homogénea. Forrar un molde para horno rectangular y pintar con mantequilla. Verter la mezcla en el molde. Mantener en el horno durante 30 o 40 minutos o hasta que el bizcocho esté dorado y al pincharlo con brocheta de madera salga limpia. Sacar del horno, dejar templar desmoldar y espolvorear con azúcar glas.

6 Bizcocho verde de pistacho Ingredientes: 50g mantequilla, 150g azúcar, 3 huevos, 1 clavo molido, 80g pistachos, 150g harina de repostería, 1 cucharadita levadura química, 1 cucharada azúcar glas, colorante alimentario verde Elaboración: Precalentar el horno a 180º. Poner la mantequilla en un bol a temperatura ambiente. Añadir el azúcar y batir con varillas. Añadir los huevos de uno en uno batiendo para que se integren con el azúcar y mantequilla. Añadir 1 cucharadita de levadura, el clavo reducido a polvo y unas gotas de colorante alimentario verde. Añadir los pistachos pelados picados fino. Remover hasta obtener una crema homogénea de un verde claro. Embadurnar un molde de horno con mantequilla y espolvorear con harina. Verter la mezcla en el molde y meter a horno precalentado. Mantener 30 minutos o hasta que el bizcocho se dore y al pincharlo con aguja ésta salga limpia. Espolvorear con azúcar glas y servir.

7 Bizcocho de chocolate en huevo Ingredientes: 200g chocolate fondant, 125g mantequilla, 4 huevos, 200g azúcar, 125g harina de repostería, 3 cucharadas cacao en polvo, sal Elaboración: Precalentar el horno a 180º. Derretir la mantequilla en el microondas a baja potencia durante unos 30 segundos. Una vez derretida, y fuera del microondas, añadir el chocolate troceado a la mantequilla y dejar hasta que el chocolate se vaya derritiendo. Si no se derritiera por completo poner de nuevo al microondas unos segundos. Retirar, remover bien y dejar templar. Poner en un bol los huevos y el azúcar y batir bien durante un minuto. Añadir la mezcla de mantequilla y chocolate y remover bien. Añadir a continuación la harina, el cacao y un pizca de sal. Remover hasta integrar todos los ingredientes. Poner la mezcla resultante en una manga pastelera de boquilla fina. Con la ayuda de un objeto punzante hacer un agujero en la base de cuatro huevos grandes y con cuidado agrandar el agujero hasta obtener un diámetro de ½ cm aproximadamente. Vaciar el huevo por el agujero realizado. Lavar el interior del huevo con salmuera y dejar secar con el agujero bocabajo. Verter dentro del huevo unas gotas de mantequilla derretida y mover para que se impregne la cáscara por dentro. Rellenar los cuatro huevos con la mezcla reservada en la manga pastelera. Poner los huevos rellenos con el agujero hacia arriba en el horno precalentado. Hacer una base con papel de aluminio para que los huevos se mantengan de pie. Mantener en el horno unos 15 minutos. Retirar del horno y limpiar la masa que haya podido desbordar de la cáscara y servir antes de que se enfríen del todo.

8 Bizcocho de lavanda Ingredientes: 220g harina de repostería, 1 cucharadita bicarbonato sódico, sal, 100g azúcar, 120g mantequilla, 1 cucharada miel, 2 ramitas lavanda, 2 huevos, 1.5dl leche, 160g azúcar glas, 1 limón, 1 yogur. Elaboración: Precalentar el horno a 180º. Poner en un bol 220 g de harina, una cucharadita de bicarbonato, 1/2 de sal, 100 g de azúcar, 100 g de mantequilla derretida, un yogur, una cucharada de miel, una cucharada de lavanda fresca, dos huevos y 1,5 dl de leche (reservando dos cucharaditas). Batir todo con batidora hasta conseguir una mezcla homogénea. Pintar con mantequilla un molde para horno. Llenar el molde con la mezcla obtenida y meter al horno precalentado hasta que el bizcocho suba y se dore (unos 30-40 minutos). Retirar, desmoldar y reservar. Hacer zumo de un limón. Poner en vaso de batidora el zumo de limón , su ralladura, 20 g de mantequilla derretida, 160 g de azúcar glas y las dos cucharaditas de leche reservadas. Batir con batidora hasta obtener una glasa homogénea. Poner el bizcocho sobre rejilla y extender la glasa sobre el bizcocho. Dejar secar un poco y repetir la operación.

9 Bizcocho de chocolate Ingredientes: 150g harina, 50g cacao en polvo, 1 cucharadita levadura en polvo, 1 yogur natural, 200g chocolate, 80g azúcar, 4 huevos, 1/2 cucharadita sal, 20g azúcar glas, 100g mantequilla. Elaboración: Precalentar el horno a 180º. Untar con mantequilla un molde rectangular para horno 22 x 10. Forrar el molde con papel de hornear. Volver a pintarte con mantequilla y espolvorear un poco de cacao en polvo. Poner el chocolate negro en trozos en un cazo al baño María hasta que se derrita. Poner en un bol grande la harina, el cacao en polvo, el azúcar, una pizca de bicarbonato, 1 cucharadita de levadura, una pizca de sal,1 yogur, los 4 huevos ligeramente batidos y el chocolate previamente derretido. Trabajar con una espátula hasta obtener una mezcla homogénea. Añadir 100 g de mantequilla fundida y mezclar bien. Rellenar con la mezcla el molde y meter al horno precalentado durante unos 40 - 50 minutos o hasta que al pinchar con un palo de brocheta éste salga limpio. Retirar del horno dejar enfriar, desmoldar y espolvorear azúcar glas por encima antes de servir.

10 Bizcocho de chocolate y remolacha Ingredientes: 200g remolacha cocida, 120g chocolate fondant, 170g mantequilla, 200g azúcar, 2 huevos, 1/2 sobres levadura en polvo, sal, 190g harina de trigo. Elaboración: Precalentar el horno a 180º. Trocear la remolacha cocida y ponerla en vaso de batidora. Pasar por la batidora hasta obtener un puré homogéneo. Poner el puré resultante en un colador grande y dejar escurrir el agua durante 1 hora. Derretir el chocolate al baño maría. Derretir la mantequilla en el microondas a la mínima potencia. Poner en un cuenco la mantequilla derretida reservando unos 30 g. Añadir el azúcar y batir hasta que obtengamos una mezcla blanquecina. Añadir a continuación 1 huevo y batir hasta que esté integrado en la mezcla. Incorporar a continuación el otro huevo y seguir batiendo. Añadir el chocolate derretido, mezclar bien. Añadir el puré de remolacha y la harina, la levadura y una pizca de sal. Volcar la mezcla sobre molde enmantequillado y espolvoreado con harina. Meter al horno precalentado y dejar unos 30-40 minutos hasta que el bizcocho esté hecho. Dejar templar y desmoldar.

11 Bizcocho con yogur y naranja Ingredientes: 1 cucharadita levadura en polvo, 50g mantequilla, 3 naranjas, 2 yogures griegos, 3 cucharadas agua de Azahar, 2dl agua, 300g azúcar, 125g harina, 2 huevos Elaboración: Precalentar el horno a 170º. Rallar la piel de 1 naranja y hacer zumo de ella. Batir en un cuenco 2 huevos con 100 g de azúcar hasta que espumee. Añadir 3 cucharadas de agua de azahar, 125 g de harina, ½.. yogur, la ralladura y el zumo de la naranja, 1 cucharadita de levadura en polvo y 50 g de mantequilla derretida. Pasar por la batidora hasta obtener una mezcla homogénea. Cubrir con papel de hornear una fuente de horno y extender la mezcla que no debe tener una altura de más de 1 cm. Meter en el horno, durante 15 minutos o hasta que esté dorado. Dejar enfriar, retirar el papel de hornear y cortar en cuadrados de 10 x 10 cm aproximadamente. Poner un cazo al fuego con 2 dl de agua y 200 g de azúcar. Cortar 2 naranjas en rodajas y cuando el agua empiece a hervir añadir las rodajas al cazo. Bajar el fuego y dejar cocer hasta que el agua se reduzca a menos de la mitad de su volumen. Servir el bizcocho cortado, el resto de yogur batido y unas rodajas de naranja confitada.

12 Bizcocho rápido de chocolate Ingredientes: 200g azúcar, 100g cacao en polvo, 200g harina, 3 huevos, 1 sobre de levadura en polvo, 80g nueces, 1 yogur natural, 90g aceite de oliva Elaboración: En un cuenco grande poner todos los ingredientes menos la nueces. Mezclar bien con ayuda de batidora. Pelar y cortar las nueces en trozos y enharinarlas ligeramente para que no se bajen al fondo y añadirías a la masa. Precalentar el horno a 180. Embadurnar con mantequilla o aceite un molde para bizcocho de unos 24 cm un poco alto y verter la preparación anterior. Meter al horno durante 30 o 35 minutos aproximadamente. Sacar del horno dejar templar y desmoldar sobre una rejilla para que se enfrié. Servir espolvoreado con azúcar glas

13 Bizcocho de manzana, nueces y pasas Ingredientes: 1 vaso aceite de girasol, 3 vasos azúcar, canela molida, 4 vasos de harina, 3 huevos, 2 vasos de leche, 1 sobre levadura en polvo, 1 manzana, 1 vaso nueces, 150g pasas de corinto, sal Elaboración: Poner en un cuenco grande el aceite, la harina, el azúcar, la leche y la levadura y mezclar bien. Pelar y picar en trozos la manzana. Añadir la manzana, las nueces, pasas y los huevos y terminar de mezclar todo bien. Precalentar el horno a la máxima potencia. Forrar un molde con papel de hornear. Verter la mezcla en el molde forrado y meter al horno. Bajar la temperatura a 170º y dejar horneando unos 40 minutos.

14 Bizcocho de arándanos Ingredientes: 120g arándanos, 150g azúcar, 150g harina, 4 huevos, 1 cucharadita levadura en polvo, 150g mantequilla Elaboración: Batir 3 huevos. Añadir el azúcar y seguir batiendo. Derretir la mantequilla con el fuego al mínimo para que no se queme. Añadir la mantequilla y terminar de batir con batidora. Añadir a la mezcla anterior la harina tamizada, un pellizco de sal y un sobre de levadura. Batir con batidora hasta obtener una mezcla homogénea. Precalentar el horno a 180º. Añadir a la mezcla anterior los arándanos y mezclar con espátula suavemente para no aplastar los arándanos. Poner mantequilla y harina a un molde de hornear y rellenar con la mezcla. Hornear unos 25 minutos. Servir con arándanos sueltos y espolvoreado el bizcocho con azúcar glas.

15 Bizcocho de chocolate blanco con carambola Ingredientes: 5 huevos, 120g azúcar, 120g harina de trigo, 200g chocolate blanco, 2dl leche evaporada, 1dl licor Elaboración: Precalentar el horno a 180º.Separar 4 yemas de sus claras. En un cuenco batir bien las 4 yemas con el azúcar y 1 huevo entero. En otro cuenco montar las claras a punto de nieve. Incorporar la harina poco a poco. Mezclar con las claras montadas, colocar en un molde y meter al horno 25 minutos. Cortar en rectángulos de ocho centímetros Poner un cazo al fuego con 2 dl de leche concentrada (tipo ideal) y el licor. Trocear y añadir el chocolate blanco y disolver a fuego bajo removiendo suavemente. Dejar enfriar la mezcla de leche y chocolate. Una vez frío verter suavemente hasta empapar los bizcochos. Cortar la carambola en rodajas finas. Servir el bizcocho con las rodajas de carambola y la salsa de chocolate blanco.

16 Bizcocho de calabaza glaseado Ingredientes: 1.5 dl aceite de oliva, 1 limón, 350g azúcar, 1.5dl nata, 400g calabaza, sal, 1 cucharadita canela molida, 300g harina, 4 huevos, 1 levadura Elaboración: Precalentar el horno a 180º. Cortar la calabaza en trozos sin quitar la piel. Añadir un chorro de aceite de oliva a la bandeja del horno y asar la calabaza durante 30 minutos o hasta que esté blanda. Cuando se enfríe un poco pelar y picar bien. Untar con mantequilla un molde de hornear y espolvorear con harina. En un cuenco grande poner los huevos, el azúcar, la sal, el aceite, la levadura, la calabaza, la canela y la harina. Batir bien con la batidora. Precalentar el horno a 180º. Poner la mezcla en el molde e introducirlo en el horno unos 25 minutos. Retirar y dejar enfriar. Poner en un vaso de batidora el azúcar, la ralladura de limón con el zumo, la nata y batir con la batidora. Extender el glaseado sobre el bizcocho y servir

17 Bizcocho con crema de naranja Ingredientes: 2 naranjas, 100g azúcar moreno, 20g mantequilla, 50g queso crema, 50g nata, 1 cucharada café soluble, 120g mantequilla, 180g azúcar, 1 cucharada leche Elaboración: Precalentar el horno a 200º. Fundir 130 g chocolate al baño maría. Añadir 60 g mantequilla ablandada y mezclar bien. Añadir 3 yemas de huevo y pasar por la batidora batiendo al menos 3 minutos. Montar las claras a punto de nieve e incorporarlas a la mezcla anterior con movimientos envolventes para que no bajen demasiado. Extender la mezcla sobre un molde con papel de hornear. La mezcla no debe superar 1 cm de altura. Hornear. 5 minutos deben ser suficientes. Hacer zumo de 2 naranjas y medio limón. Rallar la cáscara de 1 naranja. Batir 2 huevos. Poner un cazo al fuego con el zumo, los huevos batidos y 100 g de azúcar y remover a fuego muy suave durante 5 minutos . Retirar del fuego y añadir 2 hojas de gelatina, 70 g de mantequilla y la ralladura de naranja. Remover bien y reservar. Para el glaseado de caramelo poner un cazo al fuego con 150 g de azúcar. Cuando empiece a coger color añadir 30 g de mantequilla y 1 dl de nata líquida. Remover bien. Montar la tarta dividiendo el bizcocho en dos parte iguales. Extender la crema de naranja sobre uno de los bizcochos y tapar con el otro. Por último cubrir con el glaseado de caramelo.

18 Bizcocho de chocolate a la taza Pablo Sarabia / HEARST Ingredientes: 4 cacitos de proteína de chocolate, 4 huevos, 4 cucharadas de mantequilla de cacahuetes, 4 cucharadas cacao en polvo, 4 cucharadas de leche, 2 cucharaditas de levadura química, aceite de oliva Elaboración: Mezclar bien todos los ingredientes con una batidora o varillas. Engrasar la taza con el aceite. Verter la mezcla en la taza. Hornear en el microondas a máxima potencia durante 45 segundos. Si no es suficiente, aumentar de 10 en 10 segundos hasta conseguir la textura adecuada. Mejor que quede húmedo.

19 Bizcocho de chocolate de al aceite arbequina Angelica Heras Ingredientes: 4 huevos, 100g azúcar, 75g harina, 30g cacao en polvo, mantequilla, 200g avellanas, 150g aceite arbequina, 100g nueces, licor de amaretto Elaboración: Separar las claras y las yemas. Montarlas por separado en un recipiente seco y limpio. Para montar las yemas, batirlas con la mitad del azúcar con ayuda de una varilla durante 15 minutos. Añadir al final el resto del azúcar y seguir batiendo unos 5 minutos. Montar las claras a punto de nieve. A continuación, mezclar las claras y las yemas montadas. Después agregar la harina y el cacao en polvo espolvoreándolo poco a poco y mezclando con cuidado para que no se desmonte. Incluir el aceite de oliva y las avellanas picadas. Verter la masa en un molde untado en mantequilla y harina. Hornear a temperatura media durante 20-30 minutos. Desmoldar el bizcocho nada más sacarlo del horno. Cuando el bizcocho esté frío, decorar con las nueces y regar con un poco de licor Amaretto. Para montar mejor las yemas las podemos poner cerca del fuego (nunca sobre él) o bien con un chorrito de zumo de limón. Puedes acompañarlo de helado. ¡A los niños les encantará!

20 Bizcocho de plátano Nerea Lopez Ingredientes: 400g plátano, 150g harina, 100g azúcar, 3 huevos, 1 cucharadita levadura, 50g aceite de girasol, 50dl leche, mantequilla y cerezas en almíbar en conserva Elaboración: Mezclar la harina y la levadura con los huevos. Poner el aceite, la leche, el azúcar y mezclar. Añadir los plátanos chafados a la mezcla. Untar el molde con mantequilla. Incorporar todo y hornear a 200 grados durante 40 minutos. Desmoldar y dejar enfriar. Cortar en pequenos triángulos y decorar con las cerezas.

