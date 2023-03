Megan Maxwell cuenta con más de 10 millones de lectores en todo el mundo. Consciente de ello y sabiendo el impacto que tienen siempre sus libros entre sus seguidores, la autora española es una de las más prolíficas de nuestras editoriales. Este 22 de marzo lanza una nueva novela romántica de la saga 'Las guerreras Maxwell'. Se trata del octavo libro de esta colección y se titula 'Mírame y bésame' (Esencia).

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Es una trepidante obra en la que un matrimonio supuestamente feliz se ve inmerso en una trama repleta de intriga, acción y engaños. El argumento nos traslada a la Escocia Medieval, un lugar con el que Megan tiene una especial relación, y cuenta la historia de un matrimonio que bien podría ser el ejemplo de un maravilloso cuento de hadas. Sin embargo, la doble vida de uno de los protagonistas desencadena una apasionante trama donde los sentimientos, el amor, los celos y las renuncias se convierten en los protagonistas principales.

Las guerreras Maxwell, 8. Mírame y bésame amazon.es 17,10 € Comprar

Megan se ha convertido en el referente por excelencia del género romántico y erótico en España. Cuenta con más de 40 novelas publicadas y también ha escrito cuentos y relatos de antologías colectivas. Todo ello le ha hecho ganarse una legión de seguidores que han formado una comunidad muy fiel bajo el nombre de guerrer@s y que esperan con impaciencia cada una de sus publicaciones. La autora acaba de celebrar, además, el décimo aniversario de 'Pídeme lo que quieras', su primer libro erótico y que tendrá una adaptación en el cine.



Entre sus seguidoras está también su hija Sandra Miró, que ha seguido sus pasos en la escritura. Ha publicado ya su tercer libro 'Ese algo especial' y se ha convertido en referente de la novela juvenil con temas tan de actualidad como el feminismo o la diversidad sexual.