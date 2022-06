Dejar de fumar es una de las mejores cosas que puedes hacer por tu salud. Es importante seguir insistiendo en la importancia de frenar el consumo de tabaco, que incrementa en un 70% el riesgo de morir de manera prematura por diversas enfermedades, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), que también advierte que es responsable del 90% del cáncer de pulmón, del 95% de las muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, del 50% de la mortalidad cardiovascular y del 30% de los fallecimientos por cualquier tipo de cáncer. Además, según el Plan Nacional sobre Drogas, en el último año más del 30% de la población ha fumado. Y lo peor es que no se plantean dejarlo entre el 37 y el 40%.

Sobre este grave problema de salud nacional y mundial hablamos con el doctor Allan Sam, Jefe del Servicio de Neumología del Hospital MD Anderson Center Madrid que ha contestado a nuestras preguntas sobre el tabaquismo, los tipos de cánceres que provoca y cómo dejar de fumar.

Doctor, ¿qué tipo de cánceres son los que de modo directo se asocian al tabaquismo?

Principalmente, los del pulmón, vejiga y luego los de esófago, la unión gastroesofágica y lengua, cuerdas vocales y toda la vía respiratoria superior.

¿Cuál es el perfil de la persona con cáncer por tabaquismo?

Habitualmente son personas mayores de 50 años que han fumado más de un paquete al día durante 15 o 20 años. Y si han sido fumadores más intensivos, que han fumado más de una cajetilla diaria, pues también se les puede detectar antes.

¿Se detecta rápido?

Detectar el cáncer de pulmón tristemente no es algo rápido, es decir, es un cáncer asociado a una forma muy poco sintomática, y cuando lo solemos detectar ya es en una situación más avanzada. Por eso se están estudiando programas de cribado o de diagnóstico precoz, con TAC (Tomografía Axial Computerizada) de baja radiación y con pruebas de función respiratoria. También se intenta captar a los fumadores de forma más precoz para que dejen de fumar, que es la mejor protección.

Cedida

¿Cuál es el tratamiento más común?

Los tratamientos para el tabaquismo suelen ser sustitutivos o de evitación, es decir, fármacos que puedan evitar los síntomas que corresponden a la dependencia del tabaco.

¿Se puede hablar de cura?

Cura como tal, no hay. Un fumador será un fumador siempre, y si vuelve a fumar un cigarrillo tiene altas probabilidades de reincidir 5, 10 o 20 años después de forma más intensiva.

En los últimos días se ha informado de un nuevo tratamiento contra el cáncer de pulmón que acaba con 4 de cada 10 tumores.

Respecto a los nuevos tratamientos de cáncer de pulmón, esto es muy relativo; siempre pasan por las novedades que van en torno a la inmunoterapia o los marcadores inmunológicos. Pero más que hablar de nuevos tratamientos, habría que hablar de tratamientos personalizados. Valorar muy bien todas las expresiones genéticas e inmunológicas del tumor hace que un tratamiento, al ser más personalizado, tenga más altas tasas de éxito que los tratamientos generalizados.

Prapass Pulsub Getty Images

Lo ideal es dejar de fumar, que no se sea una adicción. ¿Sus recomendaciones para dejar este mal hábito?

Pues intentarlo una segunda y una tercera vez y las veces que haga falta.

El mayor avance contra el cáncer de pulmón en 30 años

Un nuevo tratamiento, que combina la quimioterapia y la inmunoterapia, ha hecho desaparecer el tumor en el pulmón de casi cuatro de cada diez pacientes (36,8%) y ha conseguido detener la progresión de seis tumores de cada diez. El ensayo ha sido llevado a cabo en nuestro país por el Grupo Español de Cáncer de Pulmón (GECP). Su presidente, el doctor Mariano Provencio, ha destacado que "es el mayor avance en 30 años".

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io