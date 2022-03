Letizia nos ha hecho vivir un 'Déjà vu' con el look que ha elegido para la entrega de los Premios Nacionales de Innovación y de Diseño 2021, junto a Felipe VI. Los Reyes se han desplazado hasta Valencia donde ha tenido lugar la entrega de estos galardones, que tienen como objeto distinguir a aquellas personas y entidades que han hecho de la innovación un elemento indispensable en el desarrollo de su estrategia profesional y de su crecimiento empresarial. Asimismo, se premia a los profesionales y empresas que han contribuido significativamente al incremento del prestigio del diseño español y a las entidades que, incorporándolo a su estrategia empresarial, han demostrado que el diseño es una potente palanca de la innovación y la competitividad.

Gtres

Para la ocasión, la Reina ha elegido idéntico al que llevó el pasado mes de diciembre

para presidir el acto conmemorativo de los 70 años de la Asociación de Academias de la Lengua Española (Asale). Su blusa blanca con botones negros de la firma Maksu, que estrenó en la Pascua Militar de 2021 -con falda larga-, repitió en la Confirmación de su hija Leonor -con pantalón negro- y que llevó el pasado diciembre con la misma falda negra con la que la ha llevado este 21 de marzo. Una falda por debajo de la rodilla y con vuelo.3

Gtres

¿Cómo complementos? Sus salones negros, cinturón de Burberry y su inseparable anillo de Karen Hallam.

Letizia, a la izquierda este 21 de marzo en Valencia. A la derecha, en diciembre de 2021 en Madrid. Gtres

La única diferencia estaba en su pelo. Mientras que a finales de 2021, la Reina optó por una coleta alta, que quedaba perfecta con su look 'Lady', en esta ocasión ha optado por llevar su larga melena suelta.

Gtres

En esta edición, los Reyes entregarán estos galardones en sus diferentes modalidades a: Premio Nacional de Innovación 2021 modalidad "Trayectoria Innovadora" a Eduardo Anitua Aldecoa; Premio Nacional de Innovación 2021 modalidad “Gran Empresa” a Cosentino S.A.; Premio Nacional de Innovación 2021 modalidad “Pequeña y Mediana Empresa” a CerTest Biotec S.L.; Premio Nacional de Diseño 2021 modalidad “Profesionales” a Jaime Hayon Benchimol; Premio Nacional de Diseño 2021 modalidad “Empresas” a Expormim S.A.; Premio Nacional de Diseño 2021 modalidad “Jóvenes Diseñadores” a Danny Saltaren Andrade; mención Especial en Diseño 2021 modalidad Profesionales a Ramón Úbeda Castro.

Gtres

