Ante los últimos acontecimientos producidos en Ucrania, la reina Letizia ha tenido que acudir sola a la 41ª edición de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo (ARCO), en el recinto de Ifema en Madrid, mientras que el rey Felipe VI preside la reunión del Consejo de Seguridad Nacional que tendrá lugar en el Palacio de la Zarzuela. Un evento al que ella ha asistido sorprendiendo a todos al estrenar un nuevo traje chaqueta con el que ha conseguido acaparar todas las miradas.

Lo cierto es que a la monarca le encanta recurrir a los trajes de chaqueta. De hecho, durante la cuarentena llegó a convertir este tipo de 'outfit' en su uniforme de trabajo. Ahora, ha sorprendido estrenando uno nuevo que podría desbancar al que ha sido su traje predilecto hasta el momento, que ya le hemos podido ver lucir en numerosas ocasiones. En concreto, en esta ocasión ha optado por un 'look' azul marino de rayas diplomáticas que le sienta de maravilla.

Gtres

Además, la chaqueta cuenta con un un lazo con el que estiliza su cintura y unas hombreras que ahora vuelven a ser lo último en tendencias. Sin duda, un traje que se suma a los muchos con los que cuenta dentro de su armario, algunos con rayas diplomáticas como este, otros más sobrios, y algunos 'oversize'. Aunque, sin duda, una de las cosas que más han llamado la atención han sido sus pendientes de 'Gold & Roses' pertenecientes al modelo Jardín de aire en oro rosa de 18 quilates, diamantes y esmeraldas que simulan hojas.

Esta joya cuesta 1.885 euros y destaca sobre todo porque con ella parece que tenga dos piercings en cada lóbulo. Sin embargo, nada más lejos de la realidad y es que se trata de una única pieza cuyos aritos se unen por la parte de atrás.

Gtres

Por otro lado, en esta ocasión ha vuelto a apostar por un peinado recogido con un bonito moño y unos tacones de salón del mismo color que el traje de Magrit. Lo cierto es que la reina Letizia siempre aprovecha ARCO para lucir algunos de sus mejores 'looks' y es que en este evento siempre acaba estrenando nuevo vestuario que da mucho de qué hablar, desde su vestido con estampados hasta su 'look total white'. La reina Letizia siempre consigue sorprender a todos en este evento tan especial.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io