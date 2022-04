El rey Felipe VI ha sorprendido a todos haciendo público su patrimonio personal para despejar todo atisbo de duda. El padre de la princesa Leonor ha querido ser transparente informando a los españoles de que su patrimonio asciende a 2.573.392, 80 euros, según ha informado Zarzuela. Un comunicado que terminó poniendo en el punto de mira a la reina Letizia, y es que son muchos los que se han preguntado la razón por la cual ella no ha seguido los pasos de su marido

Lo cierto es que, al igual que el monarca, la madre de la princesa Leonor también recibe una asignación económica de dinero público por su labor a la Corona. Sin embargo, parece que ella seguirá manteniendo esta cantidad oculta. Una decisión que, según han informado desde el Palacio de la Zarzuela, se ha tomado debido a que ella no tiene la "titularidad de la Corona" y no cuenta con las responsabilidades constitucionales que tiene el rey Felipe VI como Jefe del Estado.



Por lo tanto, parece que está decidido que doña Letizia seguirá manteniendo en secreto su patrimonio personal. Una medida que han reconocido que sería diferente si ella llegase a convertirse en Reina Regente. Por su parte, el rey Felipe VI ha querido desvelar dichos datos para avanzar hacia la "modernización de la Corona", y conseguir hacerla merecedora del "respeto y la confianza de los ciudadanos bajo los principios de ejemplaridad, transparencia, rectitud e integridad en sus comportamientos". Unos argumentos que ya desvelaron durante el comunicado que hicieron público desde Zarzuela.

De esta forma, lo que sí ha salido a la luz es que el patrimonio del Rey proviene de las retribuciones percibidas por Felipe VI en los últimos 25 años. Primero como Príncipe de Asturias desde 1998 y luego desde 2014 como monarca. En total, en este periodo ha percibido 4.275.766,94 euros, a los que hay que deducir las retenciones fiscales practicadas así como los impuestos satisfechos en estos años.

Por tanto, de la cantidad que han comunicado, algo más de 2,2 millones son depósitos en cuenta corriente o de ahorro y valores de participación en fondos, mientras que algo más de 300.000 euros son objetos de arte, antigüedades y joyas.

