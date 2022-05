La reina Letizia ha vuelto a recurrir a su fondo de armario para el nuevo evento de su agenda al que ha tenido que asistir. Tras poner color a la primavera con el 'look' que llevó durante la entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2021, la monarca ha reaparecido luciendo una prenda con la que el color vuelve a ser el gran protagonista. En concreto, la mujer de Felipe VI ha tenido que acudir a las mesas redondas 'Competitive Advantages of Filming in Spain', organizadas por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, ICEX-Invest in Spain y la Spain Film Commission, que han tenido lugar en Madrid.

Para este acto, la Reina ha decidido rescatar uno de sus colores predilectos: el rojo. De esta forma, ha lucido un vestido que ya le pudimos ver estrenando en 2019, cuando recibió a la selección española de baloncesto tras su victoria en Tokio. En concreto, se trata de un vestido de Carolina Herrera hecho a medida. Una prenda sin mangas con falda tableada, bolsillos laterales y una cremallera en la parte del escote.

Gtres

En esta ocasión, la reina Letizia ha optado por completar su 'look' con unos tacones en tonos nude y un bolso de mano de color rojo con estampado animal print. En cuanto a su peinado, ha decidido lucir su melena suelta. Sin duda, un estilo muy veraniego y cómodo con el que siempre triunfa y donde puede presumir de sus brazos tonificados.

Un estilo de lo más favorecedor que ha llevado unos días después de arrasar con el vestido bicolor que lució durante la entrega de los premios que llevan su nombre, donde terminó viviendo un momento 'tierra trágame' y que en pocas horas terminó agotándose en todas las tiendas, y es que hasta algunas famosas no pudieron contener la tentación de comprárselo para lucirlo al vérselo a ella.

Gtres

De esta forma, la reina Letizia sigue demostrando que el rojo es su color fetiche, y es que es uno de los tonos que mejor le sientan y con los que siempre consigue arrasar en cada uno de los actos a los que asiste. Ahora, con este evento vuelve a demostrar su apoyo al mundo del cine, y es que estas mesas redondas tienen como objetivo convertir al país en el principal foco audiovisual de Europa mediante la producción audiovisual nacional y la atracción de inversión y actividad económica.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io