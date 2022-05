El rey Felipe VI ha acudido a su primer acto público después de haber tenido la oportunidad de reunirse con su padre en privado. En concreto, el monarca ha sido el encargado de presidir el acto de inauguración de la nueva Ciudad de la Justicia de Vigo. Un evento donde se le ha podido ver muy sonriente y con el que ha retomado su agenda un día después de que el rey Juan Carlos I haya puesto rumbo de nuevo a Abu Dabi, donde tiene actualmente su residencia habitual.

En este evento, el rey Felipe VI ha reaparecido sin la compañía de la reina Letizia y ha sido recibido con gritos de 'viva el Rey'. Un acto en el que se ha mostrado muy sonriente y donde no ha dudado en saludar a todos los presentes, aunque no ha hecho ningún tipo de declaración sobre su reunión con su padre.

El Rey inaugura la nueva Ciudad de la Justicia de Vigo, que reunirá en un solo emplazamiento todas las sedes judiciales de la ciudad.



Lo cierto es que para el monarca estos han sido unos días llenos de emociones, y es que tan solo un día después de celebrar su 18 aniversario de boda con la reina Letizia, el rey Juan Carlos I regresaba a España tras 21 meses fuera del país. Tras pasar unos días disfrutando de la competición de regatas de Sanxenxo, donde contó con la visita de la infanta Elena y pudo presenciar de un partido de su nieto Pablo Urdangarin, el rey emérito viajó hasta Madrid para reunirse con su hijo.

Un encuentro muy esperado del que apenas han transcendido datos debido a que se trataba de una reunión privada entre padre e hijo. Lo que sí ha salido a la luz es que tras pasar varias horas hablando, ambos se reunieron con otros miembros de la familia para disfrutar de un almuerzo antes de que Juan Carlos I tuviese que marcharse de nuevo a Abu Dabi. Una reunión a la que finalmente no pudo acudir la reina Sofía debido a que dio positivo en coronavirus.

Ahora, tras este encuentro fugaz, los miembros de la Casa Real retoman su agenda, aunque se espera que el próximo 10 de junio Juan Carlos I vuelva a España, cuando de comienzo el Campeonato del mundo de vela Xacobeo 6mR, ¿se reunirá nuevamente con su hijo?

