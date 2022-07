Los Reyes han presidido el homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus que ha tenido lugar en la Plaza de la Armería del Palacio Real. Este es el tercer acto que se celebra en este lugar, que bajo el nombre 'Un aplauso para el recuerdo', también ha servido de reconocimiento para todo el personal sanitario. Un acto solemne en el que se ha podido ver a todos los asistentes muy emocionados al recordar los duros momentos vividos durante la pandemia.

Para este acto tan importante, la reina Letizia ha optado por estrenar un vestido azul marino de Carolina Herrera. Un diseño sencillo de largo midi, escote cerrado y manga corta que llamaba la atención por sus volantes. Un 'look' que ha completado con unos tacones de ante en color camel de la misma firma y un bolso a juego. Sin duda, un estilismo que ha llamado la atención por el color escogido, y es que en los dos homenajes que se celebraron con anterioridad también optó por esta tonalidad.

Uno de los detalles que ha llamado la atención es que en esta ocasión no ha llevado mascarilla, al contrario que hizo durante el primer evento al que acudió tras haber superado el coronavirus, donde sí optó por llevarla por seguridad después de haber tenido que estar unos días ausente por dicha enfermedad.

Durante este evento hemos podido ver a la Reina muy emocionada recordando a las personas que han fallecido por coronavirus y al que no han acudido ni la princesa Leonor ni la infanta Sofía, que solo estuvieron presentes en el primer homenaje que se celebró a las víctimas en julio de 2020.

El homenaje ha estado presentado por Xabier Fortes, que trabaja como periodista de RTVE. Un evento en el que el rey Felipe VI ha realizado un discurso en recuerdo a las víctimas y en el que se ha hecho entrega de cuatro Grandes Cruces en representación de los profesionales fallecidos. Un acto muy emotivo que ha contado también con una ofrenda florar y un solemne minuto de silencio.

A dicho acto han acudido también presidentes de las Comunidades Autónomas, el jefe de la oposición, el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, delegados del Gobierno, el alcalde de Madrid, el presidente del Gobierno. Además, también ha contado con la presencia de una amplia representación de las familias de las víctimas, de los sectores sanitario y científico, y de la sociedad civil. Un homenaje que ha cerrado con la actuación de la cantante madrileña Alice Wonder, que ha interpretado la canción 'Lucha de gigantes', de Antonio Vega.

