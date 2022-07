Después de presidir su tercer homenaje a las víctimas del coronavirus, el Rey Felipe VI ha presidido la Jura de Bandera de los nuevos alumnos y la entrega de Reales Despachos a los nuevos oficiales de la Armado por el Día del Carmen, patrona de la Armada. Un evento con el que se retoma la agenda de los actos de la Armada después de la pandemia de coronavirus estallara dejando los eventos atrás. En 2020 y 2021 no se llegó a celebrar de forma oficial mientras que en 2021 fue la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que presidió el evento.

Vestido con el traje oficial de la Armada, a su llegada a la explanada de la Escuela Naval Militar, el Rey fue recibido por el almirante Jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio Martorell Lacave; el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela, y el comandante Director de la Escuela Naval Militar, Pedro Cardona Suanzes. A continuación, recibió Honores de Ordenanza y pasó revista al Batallón de Alumnos. Finalizada la revista ocupó su puesto para la ceremonia de Jura de Bandera y entrega de Reales Despachos a los nuevos oficiales.

El Monarca se ha mostrado en todo momento solemne presidiendo el acto que le trae grandes recuerdos y es que justo un día como hoy hace 33 años era él quien recibía su despacho como alumno. Tras el acto de entrega de los Despachos, tuvo lugar un desfile de los nuevos oficiales bajo la Bandera finalizando con el homenaje a los que dieron su vida por España.

Seguidamente, se trasladó acompañado de las autoridades civiles y militares al Patio de Aulas donde tuvieron lugar unas fotografías de grupo con los alumnos tras lo que compartieron tiempo con los asistentes. Con una amplia sonrisa y mucho más relajado, el Rey ha mostrado su cercanía con los alumnos.

La Familia Real continúa así con su agenda oficial entre cuyos actos destacan el primer acto internacional de la princesa Leonor y la infanta Sofía sin sus padres. Y es que las hermanas van tomando cada vez más relevancia en la agenda oficial de la Casa Real. Ellas viajarán a Londres a la final de la Eurocopa femenina 2022 en la que Dinamarca se verá las caras frente a España.



