Este 15 de septiembre la reina Letizia ha celebrado su 50 cumpleaños. Una fecha muy especial en el que la Reina no tuvo ningún acto público, aunque siguió trabajando muy duramente desde el Palacio. Ahora, un día después de este día tan importante en su vida, la Reina ha retomado su agenda de compromisos oficiales presidiendo este viernes una velada con motivo del concierto extraordinario de la Orquesta y Coro Nacionales de España.

Una cita musical con el que la reina Letizia ha celebra su 50 cumpleaños y cuyo principal objetivo es rendir homenaje a la labor de investigación que desde hace cinco décadas lleva realizando la Asociación Española contra el Cáncer. Como Presidenta de Honor con carácter permanente de esta fundación, doña Letizia no podía faltar a esta cita.

Además lo ha hecho acompañada de don Felipe VI, cuya presencia no estaba anunciada en la agenda oficial. Una vez en la sala, todo el auditorio le ha dedicado un sentido aplauso y hasta la orquesta se ha volcado y le han tocado el 'cumpleaños feliz'. El público se ha puesto en pie y la orquesta ha tocado la famosa canción.

Un gesto que doña Letizia ha recibido con mucho agradecimiento, poniéndose de pie también y agradeciendo con las manos. Sin duda, será un cumpleaños y una fecha que doña Letizia no olvidará.

La Reina se ha vestido para la ocasión y ha brillado con luz propia con un vestido midi de lentejuelas de la firma Nina Ricci. Compuestos de pailletes de color azul noche de arriba a abajo, con un diseño ajustado, de manga larga, cuello redondo y cintura marcada. Sin duda, se ajustaba perfectamente a su silueta. El único 'pero' fue la elección de su ropa interior, que al ser demasiado clara, contrastaba con la luz de los flashes y se ha llegado a transparentar en alguna foto.

Aunque doña Letizia no es la primera royal que luce este vestido de la firma francesa. La reina Máxima de Holanda ya se atrevió con este diseño en 2019 en un acto previo a la celebración de la Navidad.