Este martes 7 de marzo, los reyes acudían a una cita muy importante. Sobre las 19:30 horas, don Felipe y Doña Letizia llegaban al Auditorio Nacional de Música para presidir el XXI Concierto “In memoriam” en homenaje a las Víctimas del Terrorismo, que se celebra anualmente en vísperas del 11 de marzo, día en el que se rememora a las 193 víctimas de los atentados perpetrados en Madrid en esa fecha de 2004. El objetivo de la Fundación Víctimas del Terrorismo es promover y divulgar los valores democráticos, la defensa de los derechos humanos, la pluralidad y la libertad de los ciudadanos y, al mismo tiempo, ser un vehículo útil de consulta para una mejor comprensión de la situación del colectivo de víctimas del terrorismo en España.



Para la ocasión, la reina ha lucido uno de los vestidos más atrevidos que le hemos visto hasta ahora. En este tipo de eventos, doña Letizia suele optar por los colores oscuros y este vez no ha sido diferente. La reina se ha pasado al gris luciendo un vestido impresionante y muy en tendencia, y es que la mujer de Felipe VI siempre intenta apostar por nuevas prendas, tejidos y colores. A pesar de tener un estilo totalmente definido, Letizia suele sorprendernos con un toque atrevido, como es el caso. El vestido tiene un estampado muy actual en prendas de marcas 'low cost' que nos transporta a la época de los 2000.

Exactamente la prenda se trata de un elegante vestido aterciopelado con una mezcla de colores entre el gris y el marrón. Se trata del vestido Cuca, firma 'Made in Spain' que su precio era de 835 euros y ahora está disponible por 584,50. Lo más característico del vestido es el drapeado que comienza en la cadera y termina en los pies dejando una abertura lateral muy sexy y a la vez exquisita. Para combinar el look, doña Letizia ha optado por lucir sus salones de confianza a tono y una cartera de mano en negro. Para dar aún más elegancia al look, la reina escogía para su melena una coleta a altura media que dejaba ver unos discretos pendientes.