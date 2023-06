La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin ya tienen fecha para firmar su divorcio. Fue el 24 de enero de 2022 cuando, tras la publicación de unas imágenes del ex duque de Palma con Ainhoa Armentia, la ex pareja emitió un comunicado para anunciar su separación. Un año y medio después, según anuncia 'Vanitatis', la hija de los Reyes Eméritos y el padre de sus cuatro hijos ya lo tendrían todo listo para la resolución legal de su matrimonio, algo que se produce tras la mayoría de edad de su hija Irene Urdangarin que ha cumplido 18 años este 5 de junio. Según este medio, será la próxima semana en Ginebra, coincidiendo con la celebración del cumpleaños de Irene y de los 58 años de la infanta Cristina, el 13 de junio, cuando la ex pareja firme su divorcio y finiquite una historia de amor que no llegó a cumplir sus 25 años de matrimonio.

Iñaki Urdangarin estudia ofertas de trabajo

Cuando la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, que continúa feliz al lado de Ainhoa Armentia, firmen su divorcio tras la mayoría edad de su hija pequeña, el ex duque de Palma comenzará con su búsqueda activa de trabajo. Fuentes solventes han confirmado a 'Vanitatis' que el ex jugador de balonmano ha recibido varias ofertas laborales y de muy distinta índole. "Os quedaréis boquiabiertos cuando se haga público" aseguran las fuentes consultadas por dicho medio y no parece que vaya a decidirse por un libro de memorias o un documental sobre su vida como se había publicado.

Iñaki Urdangarin tiene una oferta relacionada con los medios de comunicación

Al parecer, una de las ofertas laborales que maneja Iñaki Urdangarin estaría relacionada con los medios de comunicación, un sector que no es ajeno para el ex de la infanta Cristina ya que ya trabajó para Motor Press Ibérica. Al parecer, el ex duque de Palma, que ya no tiene escoltas, no va a tomar una decisión sobre su futuro laboral hasta que no esté firmado su divorcio porque quiere conocer en qué posición económica y personal quedará