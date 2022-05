La reina Letizia ha reaparecido después del banquete en honor del emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, y su esposa, la jequesa Jawaher Bint Hamad bin Suhaim Al Thani que celebraron en el Palacio Real. En ese acto, pudimos ver a la mujer del rey Felipe VI vestida con sus mejores galas, luciendo un 'look' de cuento de hadas. Ahora, la monarca ha retomado su agenda con un estilismo muy diferente, y es que en esta ocasión ha vuelto a recurrir a su fondo de armario.

La madre de la princesa Leonor ha presidido la sesión de apertura de la Conferencia organizada por la Fundación Mujeres por África en la UNED con motivo de su décimo aniversario. Un evento muy especial al que ha decidido asistir luciendo su vestido blanco de Pedro del Hierro. Se trata de una prenda sin mangas, con falda plisada y corte midi. Un diseño que ya lució en 2019 durante una visita que realizó a Argentina.

Un 'look' que en esta ocasión ha decidido completar con unos tacones de ante camel y un bolso bandolera mini a juego firmado por Carolina Herrera que ya hemos podido verle en otras ocasiones. De esta forma, la reina Letizia vuelve a recuperar su costumbre de lucir vestidos de su fondo de armario después de haber arrasado estrenando nuevos diseños durante sus últimas apariciones públicas, como el vestido blanco y negro de 'Mango' con el que vivió un auténtico momento 'tierra trágame' o el vestido blanco que lució para dar la bienvenida al emir de Catar.



Esta es la segunda vez que podemos verle luciendo de blanco en menos de una semana, y es que hace tan solo unos días decidía dar la bienvenida al jeque de Catar estrenando un vestido blanco con bordado de flores. De esta forma, parece que para ella este se ha convertido en el color predilecto para lucir durante el verano.

Mientras la reina Letizia reaparece en este acto, en Sanxenxo ya lo están preparando todo para la llegada del rey Juan Carlos I. Desde Casa Real ya han informado de que estará en España hasta el día 23 de mayo, una visita donde se espera que se reúna con los Reyes y con la reina Sofía.

