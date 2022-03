Laura ha empezado su cambio tras su segundo embarazo: pérdida de peso y nuevo look

Laura Matamoros quiere ser una mujer nueva. Si hace unos días sorprendía con su cambio de look capilar -con una mechas 'balayage' muy de moda-, ahora ha llamado la atención de todos con su nuevo cuerpo. La hija de Kiko Matamoros está en pleno proceso de transformación, y es que después de dos embarazos ha empezado a echar de menos a su antiguo 'yo'. No se puede negar que Laura está estupendamente de físico, y cada verano lo vemos en sus redes sociales cuando posa en bikini, pero ella siempre ha sido muy deportista, y los cambios en su cuerpo han sido notables en los últimos años.

Si en su primer embarazo, en 2018, llegó a aumentar 27 kilos en 9 meses, esta vez ha conseguido controlarlo un poco mejor, pero después de dar a luz a su segundo hijo, Benji, el pasado diciembre, pero igualmente ha decidido volver a ponerse en forma, y ha demostrado que, después de un mes de ejercicio y dieta, ha conseguido perder nada menos que 3,2 kilos, y lo ha demostrado:

Puede que para algunas personas no sea demasiado, pero hay que tener en cuenta que, cuando empezó a ponerse en forma, hacía poco más de un mes que había dado a luz y no podía hacer deporte de mucha intensidad, pero poco a poco, con la ayuda de su entrenadora -la ex deportista de élite Crys Dyaz-, lo está consiguiendo.

Parece que esta vez Laura ha decidido esperar un poquito más para su recuperación: en el primer embarazo fue diana de muchas críticas por empezar a hacer deporte apenas unos días después de traer al mundo al pequeño Mateo (el 1 de mayo de 2018): la ex superviviente compartió con sus más de centenares de miles de seguidores en Instagram un vídeo en el que se la veía en un gimnasio haciendo unas tablas de gimnasia y le llovieron las críticas por no respetar la cuarentena tras el parto. Entonces Laura quiso contestar a quiénes la habían criticado sin conocimiento y, en su canal de mtmad, publicaba un vídeo en el que explicaba -junto a sus entrenadores personales de entonces, Javier Menéndez y Verónica Costa- que hacía ejercicio supervisada por su ginecóloga y que no existía ninguna razón médica para no hacerlo, y esta vez es exactamente igual. ¡Ánimo y al toro, Laura!

