Ya sabemos que a Diego Matamoros siempre le gusta estar a tono. Para ello, el hijo de Kiko no duda ni un segundo en ponerse en manos de los especialistas para hacerse algún que otro retoque estético. Eso sí, el último que se ha realizado nos ha dejado muy sorprendidos, aunque tampoco es ninguna novedad, como os vamos a contar. El ex superviviente ha seguido los pasos de su ex mujer, Estela Grande, y se ha sometido a un retoque en los glúteos ¡otra vez! A través de sus historias de Instagram, Diego ha sido el encargado de dar todos los detalles de este nuevo retoquito a todos sus 'followers'. ¡Muy atentos!

Tras hacerse algún que otro retoque estético (ácido hialurónico en la cara, bótox, marcación abdominal, tratamientos con radiofrecuencia, inyecciones de plasma...), el hermano de Laura Matamoros se ha decantado, en esta ocasión, por hacerse una remodelación en los glúteos, y lo ha conseguido con una lipotransferencia (el 'quitarse grasa de un sitio para ponérsela en otro' de toda la vida) y lo ha combinado con ácido hialurónico, un rellenador natural muy utilizado en cosmética para hidratar o dar volumen a partes del cuerpo como las arrugas o los labios, que él se ha puesto en el trasero. La diferencia ¡es brutal!

Diego ha tomado como referencia a Chris Evans, el actor que da vida al Capitán América en el cine, y es que el intérprete es conocido como 'el culo de América', y por parecerse un poco más a él, el influencer, un gran admirador suyo, es capaz de lo que sea. Además, la propia clínica ha subido a sus redes sociales un vídeo explicando todo el proceso, que si eres muy aprensivo con las agujas te recomendamos que te saltes...

Y tú dirás ¿pero esto realmente le hacía falta? Muchos de sus seguidores piensan que no, y así se lo han hecho saber en los comentarios de una de sus últimas publicaciones: está claro que la diferencia se nota, y no hay más que ver una foto de su último verano, donde apenas tenía culo por mucho que lo machaque en el gimnasio, y una de ahora, donde se le ve con más volumen.

Antes:

Diego Matamoros Instagram

Después:

Ya se retocó el culo en 2020

“Y ahora los glúteos”, dijo Diego en agosto de 2020 justo antes de someterse al primer retoque en esa zona. “Sí, chicos… He decidido dar un paso más en mi remodelación corporal. Ahora he probado el efecto 'push up' para elevar y redensificar los glúteos”, añadió junto al vídeo donde se ve todo el proceso del tratamiento.

Pero, ¿qué técnica utilizó entonces? Fue un proceso innovador. “Me he hecho el 'Thermage', una radiofrecuencia muy potente que ayuda a generar más colágeno, tensa y reafirma. Después del confinamiento había perdido volumen y notaba un poco de flacidez. Por supuesto, también sigo practicando ejercicio, pero este complemento es justo lo que necesitaba”, explicó.



