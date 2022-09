Que los famosos cuenten que ellos también tienen problemas de lo más terrenales ayuda a darles voz y a hacerles un poquito más humanos, y la última que ha querido hablar sobre una oscura época de su vida -tras Gloria Camila Ortega, Violeta Mangriñán, Lola Índigo o incluso la 'royal' Victoria de Suecia- ha sido Ruth Lorenzo. La cantante acaba de comenzar como concursante de la séptima edición de 'MasterChef Celebrity', y ya en la primera entrega Jordi Cruz le ha querido preguntar por la anorexia y la bulimia que padeció durante años pero que, afortunadamente, ha conseguido superar.

Ruth ya confesó en 2015, cuando vivió un rebrote de su enfermedad, que desde los 9 añitos ya empezó con problemas alimenticios, y fue en 2020 cuando, en el programa 'Samanta y la vida', con Samanta Villar, reveló que nadie supo de su TCA (Trastorno de la conducta alimentaria) hasta que tuvo 15 años. A partir de entonces se ha ido recuperando y ha tenido recaídas hasta pasados los 30 años, y ahora, a sus 39, puede decir que eso es pasado: "Ahora soy una mujer que come feliz", le confesó a Jordi Cruz.

"¿Cómo se soluciona esa papeleta?", quiso saber el chef, para lo que la murciana tiene una receta: "Se soluciona con mucho tiempo, mucha paciencia, mucho amor de tu familia y mucha terapia", reveló.

Ruth Lorenzo superó la anorexia y la bulimia con “mucho tiempo, mucha paciencia, mucho amor de tu familia y mucha terapia” #MCCelebrity



⭕ https://t.co/zv625QxiHw pic.twitter.com/vElOJdSl09 — RTVE (@rtve) September 12, 2022

Así hablaba Ruth Lorenzo de sus TCAs con Samanta Villar

La cantante Ruth Lorenzo fue de inaugurar la temporada del programa 'Samanta y la vida' en septiembre de 2020. La artista hizo un repaso de algunos de los acontecimientos que más han marcado su vida durante todos estos años, y no pudo evitar emocionarse al ver unas imágenes de ella de pequeña y es que, aunque recuerda con mucho cariño algunos de esos momentos, también fue una de las épocas más duras de su vida. "Fue una adolescencia removida. Saber que mi padre no era mi padre biológico... eso te cambia", explicaba entonces visiblemente emocionada.

Fue a partir del divorcio de sus padres cuando Ruth Lorenzo reconoce empezar a tener ciertos trastornos alimenticios. El hecho de no querer ser "un peso" para su madre o "motivo de tristeza" provocó que poco a poco fuese guardándose todos sus sentimientos. "Tuve anorexia y bulimia desde los 9 hasta los 15 años sin que nadie se diese cuenta", le reconoció a la periodista, a la que aseguró que no iba a volver a recaer en eso: "Recaída no voy a tener, y cuando tengo algún momento que no estoy bien, me pongo a cantar", desveló.

Además de esto, la cantante reveló que también se autolesionaba. "Si hacía algo mal en el colegio, o pensaba que iba a ser un fraude o un fracaso para mi madre, para mí merecía un castigo. Me clavaba agujas o tijeras...", ha confesado.

Pero todos estos problemas no surgieron solo por la separación de sus padres, a esto se le sumó el hecho de saber que el hombre con el que había convivido no era su padre biológico. La madre de Ruth Lorenzo, Eva Pascual, también estuvo presente este programa para revelar qué ocurrió con el padre de la artista. "Era un hombre casado, y cuando vi que no tenía intención de separarse de su esposa, le dejé", explicó. Sin embargo, en ese momento descubrió que estaba embarazada. "Cuando él se enteró, me pidió que abortarse. Gracias a que vinieron los misioneros a pedirme que no lo hiciera tuve a mi hija".

Por su parte, Ruth reconocía que nunca tuvo intención de conocer a su padre biológico, y que lo único que sabe de él es que murió.