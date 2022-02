Tana Rivera debuta en televisión por un buen motivo. La hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, que acaba de estrenar novio, Manuel Vega, ha dado el salto a la pequeña pantalla para sorprender a su padre que era el primer protagonista de '10 momentos', el nuevo programa de Anne Igartiburu en Telemadrid. El torero 'viaja' por los diez momentos claves de su vida y repasó, con imágenes inéditas, su trayectoria personal y profesional. Francisco habló, largo y tendido de sus padres, Paquirri y Carmina Ordóñez, a los que echa mucho de menos y siempre tiene presentes. "Mi padre aprendió a leer siendo novio de mi madre. A mí me llena de orgullo el hombre que era… Mi familia me ha marcado en todo lo que hago y en todo lo que soy. Mi reflejo son ellos", asegura.

Fran también habló de sus hermanos, Cayetano y Kiko Rivera. El marido de Eva González recordó su infancia y reconoció que, de niños, se pegaban mucho. "Hemos estado siempre muy unidos y tenemos muchos recuerdos juntos de niños... Él era muy tranquilo y le llamaba ‘Monsieur Geranio’ porque no se movía". Sobre el hijo de Isabel Pantoja, Fran reconoció que son muy distintos pero que están el uno para el otro. "Cuando nos necesitamos, estamos. Siempre es importante. Es verdad que el roce da el cariño y nosotros hemos estado mucho tiempo separados. Y ha habido cosas que nos han separado incluso viéndonos" y explicó que cree que su padre desde arriba le pide que esté pendiente de él.

Sobre Isabel Pantoja, la madre de su hermano Kiko, Francisco no tuvo tan buenas palabras y no es la primera vez ya que ya le ha lanzado más de un zasca. El torero reclama los objetos de su padre que le correspondían y que la tonadillera nunca les entregó y aclara si los reclamará judicialmente. "Lo que no tengo es posibilidad, ha prescrito, judicialmente es imposible. Y no voy a llevar a mi hermano a un juzgado". "Quien priva de recuerdos de un padre, esa persona no quería a ese padre" sentenció y recordó las palabras que, según el mayoral de Cantora le contó, pronunció Isabel. "Antes de que los cojan los niños (objetos de Paquirri), los quemo... Vi a mi madre sufrir por no haber sido capaz de conseguir esas cosas para nosotros" contó. "Lo peor de todo es que no las han cuidado... Hay que tener un corazón muy negro".

También recordó una anécdota de su madre la noche antes de su boda con Eugenia Martínez de Irujo. "Éramos muy jóvenes y la noche antes mi madre me avisó "Esto no va a funcionar. Coge a los dos o tres amigos que tienes en la habitación, cogeros un coche e iros. No te cases que esto no va a funcionar que sois muy jóvenes los dos" fueron su palabras. Luego cuando le conté que Eugenia y yo nos separábamos me suelta 'Mucho habéis durado' me comentó. Los Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, las fotos que demuestran su buena relación.

Una de las sorpresa de la noche para Fran fue la aparición, en vídeo, de su hija Tana, a la que está muy unido, que quiso recordar lo que más le gustaba hacer con su padre de pequeña. "Me encantaba montar a caballo con él y todavía lo hacemos aunque, como diría él, soy una petarda y voy muy poco. Me encantaba sentarme con él en la montura y dábamos paseos de horas y, cuando tenía sueño, me daba la vuelta y me quedaba dormida en su pecho y, cuando llegábamos a casa ya me despertaba. Dormía como un lirón porque era comodísimo" contó la joven antes de dedicarles unas bonitas palabras. "Papá, que te quiero mucho, espero que te guste". "Dormía con sus botas de montar en la mesilla de noche" contó el torero y explicó que la joven ha sido su salvación y su mejor apoyo en los momentos difíciles. "A quien me agarré fue a Cayetana y quien me sacó de la oscuridad fue Cayetana. Tana es una mezcla de las dos familias. Tiene muchas cosas su madre, pero es muy Ordóñez. Tiene cosas de mi madre, es mi madre… Da hasta miedo. Las cosas que hace con el pelo… Y tiene un don de gentes... Da miedo lo que se parece a mi madre", aseguró.

