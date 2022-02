Una ruptura nunca es fácil, y si no que se lo digan a Omar Sánchez y a Anabel Pantoja, pero uno tampoco puede quedarse parado viendo cómo la pena y la tristeza le consumen. Lo mejor es mantener la mente ocupada, y eso es precisamente lo que está haciendo el canario estos días tras conocerse el anuncio de la separación. Tras una historia de amor de lo más bonita, ambos han decidido tomar caminos separados, y Omar se está refugiando en familia y amigos, pero también en el trabajo.

De hecho, el joven no ha tenido reparo en mostrar a sus seguidores que se lo está pasando divinamente estos días de vacaciones y haciendo lo que más le gusta: surfear rodeado de los suyos:

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

En las imágenes se le puede ver de un humor envidiable, sin rastro de tristeza en su cara (aunque sabemos que la procesión va por dentro), y es que parece que Omar ya tiene asumida su ruptura... o eso parece, porque este 14 de febrero, día de San Valentín, aún es una fecha especial en la que el corazón le puede dar un pellizquito. Eso sí, parece que en su caso no ha sido para acordarse de Anabel en el buen sentido, porque con un selfie en el que ha puesto 'Happy Valentine's Day' ('Feliz día de San Valentín') le podría haber lanzado una pullita a su ex con una canción de fondo demasiado bien elegida: el tema de Rozalén 'Vivir'. ¿Lo más gracioso? La estrofa que ha decidido que suene: "Y si me levanto y miro al cielo/Doy las gracias/Y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero/Lo que no me aporte, lejos/Si alguien detiene mis pies/Aprenderé a volar".

Omar Sánchez Instagram

Vaya, vaya... ¡cómo se las gasta el canario!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io