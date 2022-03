Patricia Pardo y Christian Gálvez ya no esconden su felicidad. La nueva pareja de Mediaset está de lo más ilusionada con esta relación, aunque a muchos no les esté haciendo mucha gracia. Almudena Cid tomaba la drástica decisión de dejar de seguir a su ex en redes sociales. El presentador ha hecho lo mismo, pero dando un paso más allá: borrando todas las fotos que tenían juntos. ¿Cómo se lo ha tomado el ex de Patricia Pardo?

El padre de las hijas de la presentadora gallega parece alegrarse por la nueva vida de su ex y con naturalidad se pronunciaba en sus redes sociales. Patricia y Francisco se casaron en 2014 en Cádiz, en una bonita ceremonia a la que asistió Ana Rosa Quintana con su marido. Patricia contó que le conoció durante una redada en un local en el que ella estaba junto a unos amigos.

Instagram

"Con la V: Todos tenemos una, dura un suspiro y tenemos derecho a hacer con ella lo que consideremos que nos haga más felices. Suele ser más tranquila y satisfactoria cuando te alegras de la felicidad de los demás", escribía el policía acompañado de un hashtag con el que insiste en que su alegría es completamente cierta. "De corazón".

La presentadora Patricia Pardo nació el 5 de septiembre de 1983. Como buena Virgo es familiar -en la imagen junto a su madre- muy organizada, ordenada y le encanta el perfeccionistmo, además, los Virgo tienen una alta vocación de servicio, ya que siempre está dispuesto a ayudar y escuchar. Descubre que otros famosos han nacido bajo el signo de Virgo.







Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io