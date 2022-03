Almudena Cid sigue en el foco de la noticia. Después de confirmarse la relación de Christian Gálvez y Patricia Pardo, los micrófonos se encuentran a la búsqueda de la reacción de la ex gimnasta, quien ha decidido cortar por lo sano y dejar de seguir al presentador de 'Pasapalabra' en las redes sociales. Una muestra de que no quiere saber cómo se va desarrollando la nueva relación de Gálvez, a quien no tuvo reparos en lanzar una "pulla" a su ex marido en su última intervención ante los periodistas.

También ante los micrófonos de los periodistas confesó que, tras este mazazo emocional ha tomado una gran decisión para ella: "me estoy cuidando". Así, la gimnasta ha confirmado que está dedicando a sí misma, centrándose en cuidarse y superar la ruptura de la relación que se confirmaba hace tan solo unos meses. Un cuidado para el que ha elegido un "refugio" emocional que ha compartido estos días en redes sociales, agradeciendo a todos aquellos que pertenecen a él y que la están arropando en estos duros momentos.

En una publicación de Instagram, la ahora actriz ha agradecido su apoyo a sus compañeros de reparto en la obra de teatro 'Una historia de amor' con una publicación emocional y directa: "Solo puedo daros las gracias por cada noche compartida sobre el escenario. No solo me siento apoyada, también reforzada y valorada a vuestro lado. Sois mi refugio". Una frase que dirige a Nacho López, Aura Garrido, Silma López, Loreto Mauleón y Félix Gómez, con quienes comparte escenario.

Entre los amigos de la joven que han demostrado arroparla acudiendo a la obra, han destacado Candela Serrat, Dani Muriel, Lidia San José o Susana Abaitua, quienes lo han compartido también en redes sociales.

Y es que, la única gimnasta rítmica individual que ha competido en cuatro finales olímpicas ya ha confesado que el teatro se ha convertido en su auténtica terapia. Concretamente, esta obra de teatro cuyo guion le movió los cimientos: "Hay una frase en el texto que de repente cambió para mí: 'Se acabó el amor'. Me fijaba en la valentía del personaje al verbalizarlo, la impaciencia por obtener respuesta".



