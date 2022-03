La ruptura de Almudena Cid y Christian Gálvez dejaba a todos muy sorprendidos, y es que la ex pareja siempre se había mostrado muy unida. Sin embargo, en diciembre del año pasado decidían poner punto y final a su relación después de más de una década de matrimonio, una separación de la que en ningún momento quisieron desvelar los verdaderos motivos. Desde ese instante, ambos decidían centrarse en sus respectivas carreras profesionales donde la ex gimnasta rítmica encontró una gran vía de escape para mostrar cómo se estaba sintiendo.

Pocos meses después, el ex presentador de 'Pasapalabra' ha dejado a todos sorprendidos confirmando que ha vuelto a encontrar el amor junto a Patricia Pardo, un noviazgo que ella también reconocía en 'El Programa de Ana Rosa'. Tras esto, Almudena Cid decidió cortar cualquier tipo de vínculo con su ex pareja, dejando de seguirle en redes sociales. Ahora, la actriz ha desvelado cómo se encuentra y ha lanzado una 'pullita' al periodista. Descubre cuál ha sido su reacción al descubrir que él ya ha rehecho su vida junto a una nueva pareja haciendo click en el vídeo de arriba.

Por su parte, él también decidió tomar una drástica decisión borrando todo rastro de su ex pareja en sus redes sociales. Ahora, Almudena ha reaparecido confesando que quiere centrarse en ella sin pensar en nada más. "Estoy bien. Me estoy cuidando y estoy para mí", ha confesado a la vez que aprovechaba la ocasión para desvelar cómo se siente tras conocer este nuevo romance. Sin duda, una reacción que ha sido muy diferente a la que tuvo la ex pareja de la presentadora. No te pierdas nada de lo que ha dicho pinchando en el vídeo de arriba.

