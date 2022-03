Alba Flores confiesa qué es lo que nunca haría en su carrera como actriz. La joven fue una de las galardonadas en la última edición de los premios de la Unión de Actores donde consiguió el reconocimiento a mejor actriz secundaria de teatro por la obra 'Shock 2'. "He pensado cálmate y respira porque o lloras o hablas. He sentido mucha ilusión, para mí no hay un premio más grande que el que te dan tus compañeros" y confesó que su madre había vivido con ella ese gran momento y que se enorgullecía de tenerla a su lado. "Mi madre estaba conmigo. Ella me ha enseñado tanto, me ha apoyado tanto que no estaría aquí si no fuese por ella en muchísimos sentidos. La veo orgullosa y eso siempre mola".

En el vídeo de la parte superior, Alba Flores, que cuenta que lleva años afiliada a la Unión de Actores y que siempre los ha sentido como casa, habla de su familia. ¿Estaría dispuesta a compartir proyectos con sus tías Lolita y Rosario y su prima, Elena Furiase, embarazada de su segundo hijo? Además, también confiesa cuál es el papel que nunca interpretaría. ¿Quieres saberlo? ¡Pues dale al play!

Gtres

Alba Flores tiene claro dónde va a poner su premio. "Al lado de mi planta favorita" cuenta y recuerda que, cuando todavía era una niña, su madre fue la directora de esta gala de entrega de premios y ella le echó una mano. "Mi madre la dirigió y yo estaba ayudándola. Era la encargada de llevarlos a los premiados al patio de butacas" recuerda. Además, habla de la situación actual que está viviendo Ucrania porque la obra que representa y por la que se ha llevado el premio trata sobre las guerras. "Siento impotencia con las guerras, no hay nada peor" dijo. También comentó el embarazo de su prima Elena Furiase. "Ella está muy bien, no para de trabajar. Es más cansado, porque ya es madre de uno", contó.

