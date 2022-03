Almudena Cid se queda sin su mejor medicina tras su ruptura con Christian Gálvez. La ex gimnasta, que se acaba de mudar a una nueva casa, se despide de 'Una historia de amor', la obra de teatro que representaba en el teatro Bellas Artes de Madrid y que ha sido su mejor refugio tras confirmarse la nueva relación de su ex con Patricia Pardo. Almudena encontró, en esta producción y en sus compañeros, su mejor apoyo en los difíciles momentos y se lo quiso agradecer días antes del fin de las representaciones en la capital. Estaba previsto que la obra se interpretara en el Bellas Artes hasta abril pero el pasado 20 de marzo fue la última función en Madrid.

"Gracias. Solo puedo daros las gracias por cada noche compartida sobre el escenario. No solo me siento apoyada, también reforzada y valorada a vuestro lado. Sois mi refugio. Gracias @ptcteatro por sostenerme. #NachoLopez @aura_garrido @silmalopez @mauleonloreto @felixgomezactor", escribió Almudena en sus redes sociales para hablar de 'Una historia de amor', la obra de teatro que ha sido su mejor medicina en sus momentos más difíciles.

Mientras espera si la obra tendrá gira, Almudena Cid se ha refugiado en los suyos y sigue sin pronunciarse sobre su situación mientras que su ex, Christian Gálvez, pasea y declara su amor con Patricia Pardo. Los que no han guardado silencio han sido familiares de la ex gimnasta que han tachado al presentador de 'inmaduro' y han explicado que la ruptura fue una sorpresa para Almudena y que ella estaba destrozada y decidió dejar de seguir a su ex en redes mientras que él borró todo su pasado en común de las suyas.





