Rocío Flores está a punto de ampliar su currículum, y es que este mismo jueves, 24 de marzo, va a dar un salto cualitativo a su carrera televisiva estrenándose como colaboradora en el programa presentado por Sonsoles Ónega 'Ya son las ocho'. Una nueva etapa para la que ha estrenado incluso nuevo look. A pesar de que el programa está producido por la misma productora que 'El programa de AR', donde ya trabaja ('Unicorn Content SL', propiedad de Ana Rosa Quintana), empezar en un trabajo nuevo siempre es motivo de nervios y dudas, pero para eso tiene a su tía, Gloria Camila Ortega, que ya colabora de vez en cuando en el programa y le ha dado un gran consejo antes de empezar.

"Le he dicho que la van a tratar genial, que es rápido y divertido. Al final es un sitio donde te tratan bien, estás cómoda y pasa muy rápido", ha dicho Gloria que le ha comentado a su sobrina. "Que ella hable de lo que quiera, que no está obligada a nada y lo que no quiera decir que no lo diga", ha añadido la joven, que tiene también tablas en esto de colaborar en diferentes programas de Mediaset.

Allí, sin embargo, puede que coincida con caras que son sean de su agrado, aunque por lo general Rocío no suele tener muchos enemigos en televisión, pero sí puede que coincida con Marta Riesco -la pareja de su padre-, Isabel Rábago o Alba Carrillo, que se han mostrado en muchas ocasiones muy críticas con ella. De momento va a probar la experiencia, aunque con 'Supervivientes 2022' a la vuelta de la esquina y los rumores de que podría tener que defender en los platós a alguien muy cercano a ella, quizá este nuevo puesto de trabajo no le venga nada mal. Además, no va a dejar una colaboración para hacer otra, sino que va a solapar su presencia en 'El programa de AR' con 'Ya son las ocho', y aprovechar mejor, así, sus viajes de Málaga a Madrid.

