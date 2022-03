¿Se llevan bien Alexia Rivas y Marta Riesco?

Alexia Rivas: todos los detalles de su reencuentro con Palito y Lara

Marta Riesco y Alessandro Lequio, su tenso enfrentamiento en directo

Desde que salió de 'Supervivientes', Alexia Rivas está arrasando en la televisión. Sus colaboraciones en los distintos programas de la cadena cada vez son más frecuentes, y es que se le nota que se esfuerza y pone mucho empeño en desarrollar su trabajo. Como colaboradora y periodista, la joven opina de todo y de todos, que para eso está formada y posee fuentes de muchos temas de actualidad. Pero esto, a veces, lo que le generan son más enemigos que amigos.

"Me fui de vacaciones porque desde que salí de 'Supervivientes' he estado trabajando y no me he tomado mucho tiempo para mí y me apetecía desconectar una semanita", explicaba la joven en el photocall de una gala de la que ella se encargaba de presentar. "Estoy teniendo muy buena acogida, eso significa que gusto como trabajo y eso me hace muy feliz. Alexia ahora se codea con gente muy mediática, entre ella con Isa Pantoja. Las dos trabajan en 'Ya son las ocho' y parece que son más que compañeras: "Me llevo muy bien con ella. Me parece una niña encantadora, coherente y con la que se puede hablar de todo", se sinceraba la periodista.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

No solo trabaja con Isa Pantoja, personaje muy actual, sino también con Marta Riesco, ¿Se lleva igual de bien que con la hija de Isabel Pantoja? "No tengo una relación más allá de los platós de televisión. No la conozco más allá", comenzaba diciendo Alexia a los compañeros de la prensa.

"la relación con ella es cordial. Puede que no esté de acuerdo con ella en algunos temas pero ante todo somos compañeras (...) Ella está asimilando lo que le está pasando y yo ese camino ya lo hice", explicaba la joven sobre el pasar de personaje anónimo a público.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io