La visita de María del Monte este viernes al 'Deluxe' tenía una gran expectación. La cantante acudía para promocionar su primer disco después de 14 años de sequía discográfica y lo iba a hacer en el mismo plató que Isa Pantoja, a quien hace años que no ve. Un reencuentro que era de lo más esperado, sobre todo después de que hace unos meses Isa hablara en plató de los motivos que las había llevado a distanciarse.

Sin embargo, nada de esto pudo ser ya que la artista dio positivo en la PCR previa a acudir al plató, lo que obligó a la organización a retrasar su visita al próximo 6 de mayo. Pero esto no fue motivo para que la cantante no estuviera presente en el programa. De hecho, fue ella misma, a través de una llamada telefónica la que explicó lo que había ocurrido y cómo se encontraba después de haber dado positivo. Una llamada en la que también tuvo unas palabras para su ahijada.

Mediaset

"Es una pena porque habrías coincidido con Isa Pantoja que también está en el plató", lamentaba Jorge Javier Vázquez haciendo un silencio entre ambas. "¿Tienes algún problema en tu vida?", preguntaba al principio desconcertada María del Monte quien no tardaba en deshacerse en cariño a la hija de su ex amiga: "a Isa la quiero mucho y ella lo sabe". Una declaración que ha emocionado a la propia Isabel quien se quedaba sin palabras para responderla: "Nana, te deseo que te recuperes pronto, que se pase rápido y que te quiero mucho y que siempre te voy a querer", le confesaba.

Rápidamente a la cantante respondía con una declaración que volvía a dejar sin palabras a su ahijada y despertaba el aplauso del público: "el cariño ni se compra ni se vende, y permanece por los siglos de los siglos". Una emocionante declaración que deja bien marcado que la relación que María pueda tener con la madre de Isa Pantoja, no empaña lo que siente por la joven.

