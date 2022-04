Tamara Gorro vuelve a sufrir un nuevo varapalo. La 'influencer' está viviendo un año muy complicado y es que tras desvelar que había puesto punto y final a su relación con Ezequiel Garay, la empresaria confesó que padecía una enfermedad mental. Ahora, la escritora tiene que enfrentarse a un nuevo reto en su vida y es que tendrá que ser intervenida quirúrgicamente por un problema de salud que le está afectando a su peso.

A través de sus redes sociales, Tamara Gorro ha querido enviar un mensaje a su "familia virtual", como ella llama cariñosamente a sus seguidores, para explicarles el motivo de su ingreso hospitalario. "Lo primero os pido que no os enfadéis conmigo. No he querido contar nada hasta ahora porque sinceramente me da hasta vergüenza. Me he enterado hace muy poco de esta noticia. Tengo que bajar a quirófano dentro de poquito", ha comenzado explicando.

La ex pareja de Ezequiel Garay ha confesado que le da mucha "vergüenza" sentir que cada poco tiempo está haciendo un comunicado y ha explicado lo que le está sucediendo. "Llevo con problemas digestivos mucho tiempo. Mi pérdida de peso no ha sido solo por la enfermedad mental que padezco, sino que todo lo que como lo vomito. Después de una serie de pruebas el equipo médico ha llegado a la determinación de tener que quitarme la vesícula porque está muy pequeña y muy engrosada", ha aclarado.

Tamara Gorro ha confesado que no están seguros de si esto solucionará sus problemas digestivos aunque han decidido seguir adelante porque de todas formas con eso se evitará problemas futuros. "Voy a pasar la ITV que desde el 2020 con el tumor no la había pasado. Os soy sincera, no es el mejor momento para operarme pero tengo que hacerlo, hay que pasarlo", ha reconocido intentando no emocionarse.

De esta forma, la 'influencer' se enfrenta a un nuevo problema del que, como siempre, intenta sacar la parte buena. "La parte positiva es que voy a dormir con la anestesia general. Va a salir todo perfecto", ha terminado anunciando desvelando que se ha llevado incluso algunos de los libros que acaba de publicar por si se encuentra en el hospital con algunos de sus seguidores.



