Lucía Sánchez está que no cabe en sí de alegría con su embarazo. Puede que al principio se llevara una sorpresa por lo inesperado que fue, justo cuando acababa de romper con su ex, Isaac Torres, pero arregladas las cosas con el padre de su bebé, y ella en un bonito momento de su vida, ahora está deseando verle la carita a su futuro hijo e hija, para quien ya tiene nombre pensado y ha empezado incluso a planear los detalles de la habitación de su bebé ahora que ya sabe la fecha aproximada de parto. Sin embargo, el embarazo no está siendo el camino de rosas que se prometía: su bebé viene muy bien de salud, pero a ella le está pasando de todo...

La joven gaditana se preocupó mucho cuando, hace unos días, en una ecografía, le detectaron al feto una "manchita blanca en el corazón". Lucía ya se temía lo peor, tal y como ha contado en su canal de mtmad, pero afortunadamente los médicos ya han visto que se ha quitado y han descartado otras malformaciones. Lucía, de momento, puede respirar tranquila y continuar su embarazo feliz... o casi. Todas las curiosidades sobre la tripa de embarazada.

Mediaset

Sí es cierto que ella esperaba retención de líquidos, mucho cansancio, coger muchos kilos... pero nada de eso le ha ocurrido. De hecho, le han pasado muchas otras cosas inesperadas: hace unas semanas confesó que se había detectado unos bultos en el pecho; las hormonas, totalmente revolucionadas, han hecho que se le llene el cuerpo de granos.

Mediaset

Mediaset

Además, en la feria de Jerez, sufrió un incidente y se hizo una herida al caerse al suelo que se le infectó; recientemente también se ha quemado con el sol y se está pelando; haciendo ejercicio se ha hecho daño en el coxis... y lo último ha sido que se ha dado cuenta de que tiene el suelo pélvico muy duro, lo que significa que sus relaciones sexuales pueden ser dolorosas, y no sólo eso: puede suponer un riesgo en el parto porque no se dé de sí todo lo que debería para dar a luz al bebé. Vamos ¡que todo parece que le pasa a ella!

