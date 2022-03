Christian Gálvez y Almudena Cid afrontan su última polémica. Aunque su ruptura parecía amistosa, la nueva relación del presentador de ‘Alta tensión’ con Patricia Pardo y la exposición pública de su amor, hizo que el ‘buen rollo’ entre la ex pareja se dinamitara y que Almudena hiciera la mudanza de la casa que habían compartido. Precisamente, un hecho ocurrido durante el traslado de los enseres personales de la actriz del que fue su hogar conyugal habría sido el motivo de su nuevo enfrentamiento.

En el vídeo de la parte superior, te contamos la última polémica que protagonizan Christian Gálvez y Almudena Cid, que acaban de firmar el divorcio, a raíz de la mudanza. Según el diario ’20 minutos’, el presentador grabó a su ex mientras recogía sus enseres personales del que fue su domicilio conyugal, algo que habría indignado a los padres de la joven que la acompañaron durante este duro trago. ¿Qué pasó durante la mudanza? ¿Existe esa grabación? ¿Por qué se produjo? ¡Dale al play y descubre todos los detalles!

Gtres

Almudena Cid intenta poner al mal tiempo, buena cara aunque, a la mudanza, se suma la pérdida del que ha sido su refugio estas semanas: su obra de teatro 'Una historia de amor' que finalizó sus representaciones en el Bellas Artes de Madrid el pasado 20 de marzo. La joven está centrada en su carrera de actriz y se ha refugiado en su familia que no entiende la actitud que está tomando Christian Gálvez. Familiares de la ex gimnasta han tachado al presentador de 'inmaduro' por su actitud tras su separación.

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io