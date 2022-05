El concurso de 'Supervivientes' está que arde. A medida que va avanzando el concurso, los enfrentamientos cada vez son más intensos, como los que ha protagonizado Kiko Matamoros, y eso que solo llevamos dos semanas. Pero esto no es lo único que ha aumentado de intensidad. También lo ha hecho el tonteo entre los concursantes y, en concreto, el que protagonizan Anabel y Yulen desde el primer minuto. "La cosa está que arde", se ha llegado a decir en la isla sobre esta ¿nueva pareja? Y es que cada vez están más pegados para sorpresa hasta de Isa Pantoja, quien no ha podido evitar pensar en el ex de Anabel, Omar Sánchez, quien ha dado un importante paso en su vida estos meses.

Ahora, después de que Omar opinara sobre cómo ve a su ex en 'Supervivientes', le ha tocado el turno a Kiko Rivera, quien ha hablado del tonteo evidente entre ambos. Mientras Isa apuntaba a que era una alianza, su hermano ve más allá. "He visto que está tonteando con Yulen. Ahora está soltera, todo el mundo se merece ser feliz", ha asegurado el primo de Anabel Pantoja quien ha lanzado también una advertencia a su prima.

"Ella es muy ‘tirá pa alante’. Se te puede ir la pinza y ver cosas que no son. Imaginar que alguien te quiere y en realidad lo único que quiere es quitarte la ropa porque tiene hambre", explicaba el DJ para los micrófonos de 'Sálvame' en un concierto en Sevilla.

"Lo que si que la vi fue muy bien en la prueba. Tiene que ser difícil porque lo que está viviendo con su mamá y con su papá, con mis tíos, es complicado. Irse allí con una carga tan pesada en la cabeza es un poco complicado", aseguraba el primo de la concursante, quien ya ha confesado cuál es su mayor miedo durante su estancia en Honduras. "Que gane el concurso y que se lo lleve todo", le desea Kiko.

Eso sí, Kiko no ha tenido más que buenas palabras para la ex pareja de su prima: "Se han separado en apenas cuatro meses después de la boda. Una cosa que nadie se esperaba porque yo no me la esperaba. Yo le tengo muchísimo cariño a Omar. De todas las parejas que ha tenido mi prima es con la que mejor me he llevado. Se tienen que respetar, se tienen que querer y por qué no intentarlo. La vida da muchas vueltas". ¿Volverán juntos?

Lo que sí está claro es que el DJ quiere que Anabel vuelva a su vida: "He estado con ella un par de veces y me gustaría cuando volviese retomar esa cercanía que siempre hemos tenido. Es necesario tener cerca a alguien de tu sangre. La sangre es importante".

