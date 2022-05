Makoke ¿quiere acercar posturas con Kiko Matamoros? La colaboradora de 'Viva la vida' no para y, en los últimos días, ha acudido a dos actos públicos: en Madrid al estreno del espectáculo 'The Rhythm Of The Night' de DJ Nano y en Marbella para la inauguración de un exclusivo mural. En la capital, Makoke presumió de bronceado y aseguró que le encanta el sol y que está feliz, viviendo una buena etapa. "Sí, estoy enamorada. Estoy en una etapa muy tranquila, muy feliz, con mucha paz. Me va todo muy bien bueno todo, todo no pero eso para mí no son problemas. Mientras haya salud y amor, lo del dinero lo canalizo bien y no es un problema". A la colaboradora le espera un verano a tope entre Ibiza, Marbella y Madrid, donde seguirá trabajando.

Makoke, que al parecer se quedó sin ir a 'Supervivientes' por el veto de su ex, Kiko Matamoros, explicó cómo está viendo al colaborador en Honduras. "Ya lo dije en 'Viva la vida' me produjo mucha ternura, me dio pena pero una pena tierna como dijo su hija Laura, nada mal y la verdad es que tampoco me sorprenden muchas cosas porque yo sé de sus limitaciones y sé que es un concurso muy duro, pero bueno a ver qué pasa porque tampoco lleva mucho tiempo, lleva tres semanas. "Él tiene ganas. Yo pensaba que iba a renunciar antes. Me preguntaban mucho y no lo sé. Yo conozco a Kiko, sé que es muy orgulloso y tirar la toalla no va con su carácter", cuenta la colaboradora. Makoke también quiso aclarar si veía a Kiko Matamoros como ganador. "No tanto como eso no. Una persona que no hace las pruebas, no le veo como ganador. Él está haciendo su papel de colaborador, está dando juego al reality pero como ganador no, ni ganador ni finalista", afirma. Repasamos todos los ganadores de 'Supervivientes'.

Gtres

La colaboradora no quiso hablar sobre su hija y la no relación con su padre. Aunque Anita Matamoros habló de Kiko Matamoros en 'Supervivientes' , su madre prefiere mantenerse al margen. "Ella no quiere pronunciarse y yo no voy a hacerlo por ella. Yo te puedo decir que yo sí veo el concurso pero de ella no voy a hablar porque ella no quiere" aunque si quiso aclarar si a ella le gustaría que padre e hija se reconciliarán. "Por supuesto, por supuesto que sí yo creo que para cualquier madre es muy doloroso que un padre que ha sido tu pareja no se habla con tu hijo. Nosotras queremos lo mejor para nuestros hijos y lo mejor para nuestros hijos es que se hablen con su padre y con su madre. Ojalá pase", asegura.

Sobre la bonita relación que mantiene Kiko Matamoros con Marta López, que está rumbo a Honduras para sorprender a su chico, Makoke es clara. "No puedo decir nada solo darles la enhorabuena, que sean muy felices, yo no puedo opinar de eso", afirma.

