María José Campanario y Jesulín de Ubrique están felices y emocionados. En tan dos meses la odontóloga sale de cuentas, lo que quiere decir que los papás están preparando todo para la llegada del tercer bebé, que será un chico, tal y como el torero aseguró en 'El Hormiguero' (a pesar de querer guardarlo con discreción y que fuera el secreto mejor guardado del embarazo). La emoción de la llegada de un tercer bebé embriaga a la pareja que ha querido guardar el embarazo en la intimidad junto a sus hijas, algo que mantienen hasta el final puesto que, a pesar de los rumores que hay sobrevolando a la pareja, ninguno de los dos ha apostado por acallarlos.

Con todo preparado para la llegada del tercer bebé, algunas informaciones parecen indicar que la enfermedad de María José, fibromialgia, y sus 42 años podrían haber motivado a los médicos a adelantar el parto para evitar complicaciones tanto para la madre como para el niño.

Gtres

No obstante, Campanario está preparada para dar a luz en cualquier momento, y es que hay algunas informaciones a que apuntan que tendría la cesárea programada para este mismo lunes 16 de mayo. Si no lo ha tenido ya, como indican otras fuentes.

La cuestión es que, antes o después, la familia se encuentra muy feliz de poder dar la bienvenida a un nuevo miembro con el que el matrimonio de María José y Jesulín se convertirán en familia numerosa con Jesús Alejandro Janeiro de 15 años, y Julia (Juls) Janeiro de 19. Los hermanos se han volcado con la llegada del nuevo hermanito.

