Oriana Marzoli vuelve a estar en el centro de la polémica: si hace unas semanas conocíamos que había estado en el calabozo tras una pelea doméstica con su ex, ahora hemos sabido que otra pelea ha llegado a su vida, pero esta vez en una discoteca de Madrid y rodeada de amigos. La influencer venezolana ha utilizado su canal de mtmad para contar todos los detalles de lo que le pasó hace sólo unos días, y también ha podido enseñar las 'heridas de guerra' que tiene en su escote después de que una joven se le abalanzara en un conocido local de la capital.



Marzoli no ha querido dar nombres de lugar ni de implicados, pero sí ha desvelado cómo ocurrió todo: ella se acercó a saludar a un chico que con el que tenía amigos y amigas en común, hasta el momento en el que, según su versión, la novia de éste hizo su 'aparición estelar' y la apartó de un codazo, supuestamente por celos, aunque Oriana ha dejado claro que sólo le dio dos besos y que ni siquiera se le pasó por la cabeza tontear con él. "Controla a esta loca", ha recordado Oriana que le dijo al chico.

Mediaset

Una cosa llevó a la otra, las copas subieron demasiado y en altura y la venezolana acabó empapada en alcohol. "Me tiró un vaso y me dejó ciega unos segundos, porque el alcohol me cayó en un ojo y pica", ha recordado, para después contar que una amiga de la agresora se le acercó para pegarle, motivo por el cual tiene un arañazo en la zona izquierda de su pecho, que se operó el pasado verano: "Van de pijas y luego son unas 'chachorras'. ¿Dónde está la clase?", se ha preguntado. "Menos mal que una camarera lo vio todo. Me parece lamentable que una mujer actúe así. Además, una amiga me dijo que es que esa chica 'me tenía ganas' desde hace tiempo. ¿Pero tú quién eres? Si no te he visto en mi vida como para que me tengas tirria", ha seguido contando Oriana.

Mediaset

Eso sí, lo que ha dejado claro es que una la pasa, pero dos ya no: "Una vez me arañas, me tiras una copa y me agredes. La próxima, te denuncio. A ti y a la que me toque. No voy a permitir jamás este tipo de cosas. Soy muy de perdonar una vez. Dos no". Y es que la venezolana no se anda con tonterías: recientemente Oriana denunció a Ylenia Padilla tras una agresión verbal por redes sociales, y su intención es llevarla ante el juez: "No quiero llegar a un acuerdo, quiero que se haga justicia".

