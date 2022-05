Rosa Benito llora la muerte de su cuñada Virtudes. Ha sido su hija Rosario Mohedano la encargada de compartir la triste noticia: su 'tita' como ella llama cariñosamente a la esposa de su tío Juan Carlos, hermano de Rosa, ha fallecido en la noche del 18 de mayo. La hija de Amador Mohedano y la colaboradora de 'Ya es mediodía', que tiene un pasado como actriz, están muy afectadas por esta triste pérdida y ambas han utilizado sus redes sociales para rendir un sentido homenaje a la fallecida a la que estaban muy unidas a la que Rosa Benito considera casi 'una hermana'. La ex de Amador Mohedano ha compartido, en su perfil de Instagram, sus mejores fotos familiares con Virtudes y le ha dedicado un sentido texto.

Rosa Benito, que hace casi 16 años que perdió a Rocío Jurado, su otra cuñada a la que estaba muy unida, llora la muerte de Virtudes. "Mi hoy, no tiene color, se apagó tu sonrisa, mi cuñada, mi hermana, la que siempre encontraba una solución a todo, siempre positiva, siempre alegre, nunca te vi enfadada en todo los años que estuvimos juntas, 50 largos…una mujer trabajadora como no he conocido, enamorada de su familia, lo más importante para ti, y ya ves que injusta es la vida a veces, ahora que podías disfrutar de todo lo que durante tanto años has luchado", escribía emocionada. Tras la pérdida de su cuñada, Rosa, que hace unos días lanzó una indirecta a Rocío Flores en 'Ya es mediodía', ha expresado la preocupación por su hermano que se queda viudo. "Te vas, nos dejas, pero que sepas que no te olvidaré, que siempre serás las sonrisas eterna, que hiciste muy feliz a mi hermano que ahora el me preocupa (que será de él sin ti) mis sobrinos, tus nietos . Cuanto dolor! Solo quiero que sepas que te quiero, y hablo en presente, porque siempre estarás en mi vida, en mi corazón aunque hoy esté roto. Vuela alto, muy alto cuña!!! Descansa en Paz . Hoy una nueva ESTRELLA iluminará el firmamento", escribió la colaboradora en sus redes. Amador Mohedano, todo sobre el hermano de Rocío Jurado.

This content is imported from Instagram.

Su hija, Rosario Mohedano, que tiene nuevo trabajo en la televisión de Castilla La Mancha, también ha utilizado sus redes sociales para despedir a sus tía Virtudes. Con una foto de ambas, le ha rendido un sentido homenaje. "No habrá otra como tu tita, ejemplo de mujer trabajadora, cariñosa y amorosa con toda su familia. Siempre tenías una solución para cada agobio o problema y tu carcajada contagiosa alegraba cada lugar …y hacías especial cada momento… …cuanto te voy a echar de menos tita" escribía explicando que habían organizado un viaje para 'achucharla' pero que no han llegado a tiempo. "Hoy tengo el alma rota por tu partida tita Virtudes. A mis primos que son como hermanos y a mi tío Juan Carlos, todo mi amor incondicional. Ahora nos vemos. Os quiero familia. Te quiero tita. Descansa en paz", han sido sus palabras. Desde DIEZ MINUTOS enviamos nuestro sentido pésame a la familia de Rosa Benito.

