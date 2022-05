¿Qué está haciendo Omar Sánchez mientras Anabel Pantoja está hecha un lío en 'Supervivientes 2022'? El surfista no está perdiendo su tiempo y lo invierte con la gente con la que más a gusto se siente: sus ex compañeros de concurso. "Él es mi mitad aquí", suele decir la sevillana sobre Yulen Pereira, incluso en la última gala se pudo apreciar cómo se ponía algo celosa del acercamiento del deportista con otras compañeras del concurso. También es cierto que cuando le hizo una broma Jorge Javier sobre lo que podía estar pasando fuera con "su negro", Anabel se cogió un berrinche enorme, por lo que nadie sabe qué es lo que quiere en realidad.

El canario parece que está "pasando" de esas reacciones de su todavía esposa y se centra en disfrutar de los buenos momentos con sus amigos de 'SV', en concreto con Marta López y Olga Moreno. A través de Instagram, los exconcursantes han compartido unos stories donde se les ven disfrutando de un reencuentro en un restaurante.

Instagram

"Aquí me he reencontrado con una persona que me robó el pergamino", decía Omar mientras posaba con la ganadora del reality, Olga Moreno."Ahora somos pareja, para que lo sepáis todos, nos hemos enamorado", decía la sevillana en tono de broma. Enseguida intervenía Marta López: "¡Mentira, que no son pareja! "Las dos mejores aquí están", continuaba el canario de lo más encantado con sus compañeras. "¡Que viva Supervivientes 2021, que ahí sí que lo pasamos mal!", ¿Le sentará mal esta actitud a Anabel Pantoja o se alegrará por él?

