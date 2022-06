. Tras l a entrevista de Omar Sánchez en 'Sábado Deluxe' en la que la sobrina de Isabel Pantoja no ha quedado en muy buen lugar después de que se descubriese que han mantenido relaciones sexuales antes de la entrada de la colaboradora de 'Sálvame' en 'Supervivientes'. Belén, anticipándose al dolor que esto pueda causar a su amiga, ha querido lanzar un mensaje de ánimo desde su casa. Recordemos que la de Paracuellos se encuentra descansando en su casa después de la aparatosa caída que sufrió en directo y que la alejará del plató durante varios meses.

Como siempre, Belén se ha puesto en la piel de Anabel, y ha lanzado un mensaje revelador. "Gordi, en la vida vida lo que import es ser feliz. Te quiero mucho Anabel Pantoja", ha escrito junto a una imagen en la que aparece la sobrina de Isabel Pantoja dándole un beso a Belén Esteban.

Las palabras de Omar, del que él no se arrepiente, tal y como ha mostrado en sus redes sociales en las que ha agradecido todo el cariño recibido después de la entrevista, prometen traer cola.

Y es que, que días antes de marcharse a Honduras, Anabel y Omar hiciesen vida de pareja, y aunque no se prometiesen nada, se mostrasen muy unidos y con esperanzas de retomar su relación ha afectado mucho al joven canario.

Aunque ya no tiene esperanzas de retomar su relación con la sobrina de Anabel Pantoja, ya que ha afirmado que verla con Yulen ha supuesto para él "un punto y final", el dolor que siente Omar es patente: "Cuando salga tendremos una conversación pero no para volver sino que para terminar todo y que me explique algunas cosas. Para mí me ha faltado el respeto por los años que llevamos juntos. Me he sentido humillado".

Diezminutos.es En Diez Minutos te informamos sobre las últimas noticias del corazón y de la monarquía y sobre tus realities, series, telenovelas y programas de televisión favoritos.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io