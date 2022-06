Isabel Pantoja ha regresado feliz de su gira en Latinoamérica. La tonadillera ya está de nuevo en España tras triunfar con sus cuatro conciertos en Argentina y Chile. A pesar de que ha vivido algún que otro susto como cuando tuvo que ser desalojada de su hotel en Perú por aviso de un terremoto, la cantante ha vuelto a casa satisfecha por el trabajo bien hecho y hace unos días aterrizaba en el aeropuerto de Jerez, en Cádiz.

La vuelta de Isabel Pantoja a España ha coincidido con la peregrinación a la aldea de El Rocío y, como la madre de Kiko Rivera tiene una casa allí y era habitual de la romería, se barajó la posibilidad de que la cantante acudiera a la vivienda que tiene en la localidad almonteña. Pero nada más lejos de la realidad. En el vídeo de la parte superior, te mostramos cómo está la casa de Isabel Pantoja en El Rocío. La vivienda está cerrada a cal y canto como podrás comprobar en las imágenes y parece que la cantante ha vuelto a su encierro habitual en la finca Cantora. Los secretos de la relación de Julián Muñoz e Isabel Pantoja.

La última vez que vimos a Isabel Pantoja en El Rocío fue en noviembre de 2021 cuando visitó a la 'Blanca Paloma' para rezar por el alma de su madre, Doña Ana, que había fallecido mes y medio antes. La cantante, que sigue sin hablarse con su hijo Kiko, buscó consuelo en la Virgen del Rocío en ese difícil momento. Ahora, tras su gira en Latinoamérica, Isabel se enfrenta a un posible nuevo problema judicial: como DIEZ MINUTOS reveló EN EXCLUSIVA cobró, por adelantado, 390.000 euros por una serie que nunca se realizó y la productora podría demandarla.

