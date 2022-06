Siguiendo la letra de la última canción de la propia Shakira, podríamos decirle a ella misma eso de 'Te felicito', y es que la cantante ha recibido estos días muy buenas noticias en medio de la vorágine en la que se ha convertido su vida. Hace sólo unos días, justo cuando se supo que la cantante podría ir a la cárcel por supuesto fraude fiscal, los rumores de separación por una crisis con Gerard Piqué subían como la espuma, y viendo que la cosa no iba a parar, la colombiana quiso aclarar las cosas enviando un comunicado en el que confirmaba que se estaba separando. La noticia dio la vuelta al mundo mientras ella sigue 'de duelo' por la supuesta infidelidad del futbolista, pero al menos tiene algo que celebrar. Lo que les depara el futuro por separado a Shakira y a Piqué.



"Me acaba de contar mi equipo que el vídeo de ‘Te felicito’ ¡ya sobrepasó los 100 millones de vistas!", escribió emocionada en sus redes sociales estos días, y es que el tema está consiguiendo récords, quizá por lo pegadizo de la canción, quizá porque es a dúo con el cantante del momento, Rauw Alejandro... o quizá porque se dice que la letra va completamente dirigida a Piqué, que trata precisamente de la ruptura de una relación por la infidelidad de uno de ellos, y en la que el infiel ha conseguido hacer un papelón para que no le pillen. Vamos, que tiene todos los ingredientes para convertirse en la canción del verano. Así es la mansión de Shakira en Miami en la que podría refugiarse tras su separación.

Precisamente en el videoclip de 'Te felicito' han tenido mucho que ver los hijos de Shakira y Piqué, Milan y Sasha: recientemente, en una entrevista, la colombiana confirmó que el concepto se les ocurrió a sus pequeños tras preguntarles, porque ella no sabía muy bien qué hacer. "Se les ocurrió a ellos la idea. Les pedí que escucharan la canción con los ojos cerrados, y el pequeño, Sasha, me vino con la idea del robot. Me dijo 'mami, te imagino bailando con un robot', y a Milan se le ocurrió lo del fuego verde. Me encantó la idea, se la llevé al director y ese fue el punto de partida", le contó a Jimmy Fallon.

Por lo pronto, la ya ex pareja ha decidido tener una relación cordial por el bien de sus hijos, e incluso hace unos días, tras confirmarse la ruptura por parte del comunicado de ella, se dejaron ver juntos en un campeonato en el que participaba su hijo mayor. Sin duda, se propusieron hacer todo lo posible para que a sus hijos no les afectase la ruptura, y parece que así está siendo.

