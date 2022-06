María José Suárez ha desvelado cómo se lleva actualmente con Eva González. En menos de un año, la vida de la Miss España 1996 ha dado un giro de 180º: regresó de Punta Cana con su hijo Elías y se instaló en Sevilla; se separó de su marido, Jordi Nieto; y poco después comenzaba una relación con el jinete Álvaro Muñoz Escassi. Y en esta nueva vida... ¿sigue habiendo hueco para la presentadora de 'La Voz'? La diseñadora se ha sometido a 'Hazme una pregunta' con sus más de 350.000 seguidores en Instagram y allí ha contestado a esta pregunta.

"¿Sigues llevándote bien con Eva González?", le preguntaba uno se sus seguidores. A lo que María José le ha contestado: "No es que me lleve bien, es que estamos en un grupo de WhatsApp, 'La hermandad del autobús', que se creo por mi 40 cumpleaños y ahí nos damos los buenos días desde hace 7 años, están mis hermanas y unos cuantos amigos que son ya familia. Ahí lloramos, nos pelamos pero sobre todo nos reímos. Nos reímos muchísimo y lo que se cuenta en La Hermandad, se queda en La Hermandad...". La de Coria del Río dejaba claro que a pesar de no verse todos los días su amigas seguía tan fuerte como el primer día.

Unas palabras que corroboró la propia Eva González, que compartió el post de su amiga y añadió: "Así es amiga mía... bueno, más que amiga. Toda la vida juntas. Te quiero Bole mía". Y es que 'bole' es como la mujer de Cayetano Rivera llama cariñosamente a su amiga desde hace años.

¿Y con Elisabeth Reyes y Raquel Rodríguez?

En esta ronda de preguntas, la amistad de María José con otras Miss España han sido las protagonistas. De la Miss España 2006 cuenta que la vio hace poco aunque no la ve tanto como le gustaría. "La quiero muchísimo", destacado. Algo que también le pasa con la Miss España 1994. "¿Sigues siendo amiga de Raquel Rodríguez?", le preguntan. Y ella divertida responde: "Voy a borrarme de amiga de ella porque la última vez que nos vimos llevaba ropa de invierno... ahí lo dejo. Raquel es de de esas amigas que no te hace falta verla para saber cómo está, la adoro".

