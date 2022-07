El amor entre Mayka Rivera y Alejandro Bernardos no ha podido ser. A pesar de que la pareja se había reconciliado el pasado mayo tras una dura ruptura y hasta hablaban de boda, los sentimientos entre ambos estaban muy tocados, y ahora ha sido Mayka la que ha querido explicar los motivos en su canal de mtmad. Lo primero que ha querido dejar claro es que la decisión de romper ha sido de él, y aunque en un principio decía que había sido "por circunstancias de la vida" para no entrar en detalles, no tardaba en salir el motivo principal: Alejandro se ha desenamorado.

Mayka ha dejado claro que ella no lo está pasando bien, pero tras la conversación de ruptura, ahora tiene interiorizado que "no hay vuelta de hoja": "Es definitiva". "Todavía tengo sentimientos hacia él", añadía Mayka, que aunque aún tiene el corazón roto, sabe que no va a volver con Alejandro: "Yo no puedo obligar a una persona a que me quiera y esté conmigo".

Además, aunque está siendo duro, porque ella había echado toda la carne en el asador para que la relación saliera adelante tras la ruptura, al final Alejandro se ha quedado por el camino, y aunque lo ha intentado, sus sentimientos por la murciana han cambiado. "La diferencia de esta ruptura con la anterior es que esta vez sé que no va a llamar", ha dicho con dureza. "Después de volver yo pensaba que iba a estar con él toda la vida, por muy a película que suene. Cuando hay problemas en una relación los puedes intentar solucionar, pero cuando una persona ya no está enamorada de ti lo único que puedes hacer es rendirte", ha afirmado la ex concursante de 'La isla de las tentaciones'.

Ahora, Mayka tendrá que ver qué hace con el tatuaje que se hizo por amor junto a Alejandro. ¿Querrá conservarlo para acordarse de él o se lo borrará como ha hecho con otros tatuajes de su cuerpo? Sólo el tiempo dirá si la ex pareja puede mantener una bonita amistad o si decidirán no volver a saber nada el uno del otro, aunque de momento sus fotos juntos en Instagram no han desaparecido. Quizá eso sea una buena señal...

