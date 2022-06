La relación entre Kiko y Fran Rivera está totalmente acabada. El torero le deseó el mal que le estaba pasando a Isabel Pantoja con el tema de los juicios. "A esta mujer es normal que le pasan cosas malas porque no es una persona buena. Soberbia y avaricia", definía el diestro a la tonadillera. Kiko Rivera en el 'Deluxe' se enfadó bastante con su hermano y tuvo malas palabras para la madre de este, Carmina Ordoñez. "Que tu madre tampoco ha sido ejemplo de nada, lo sabe todo el mundo", remataba Kiko. Desde entonces la relación está bastante tensa, por no decir que rota. Fran Rivera ha explicado en varias ocasiones que no quiere saber nada de su hermano.

Mientras está en el Rocío, Fran Rivera ha vuelto ha insinuar que no quiere saber nada de su hermano Kiko. "Yo ya no tengo nada que ver ya", explicaba de nuevo el diestro con una sonrisa. Parece que la decisión que ha tomado es firme y sin cambio de momento.

El torero está centrado en su familia y en sus compromisos profesionales y personales, y de momento no quiere saber nada de lo que diga o haga Kiko Rivera. El primo de Anabel Pantoja no se ha pronunciado sobre la inexistente relación con Fran Rivera, pero sí que ha contado por stories que está enfermo con covid. "Por cierto, este viernes estoy en Ourense. Tengo que estar muy malo para no ir, así que estad tranquilos, porque la fiesta se va a dar", explicaba el dj generando polémica. Aunque ya no hay que hacer cuarentena, lo más conveniente es no juntarse con gente mientras no des negativo.

